«Punto de partida»; hacia el 2024

ÍNDICE

Por Ruperto Portela Alvarado

Insisto y me lo dijo el maestro JAVIER LÓPEZ MORENO a una semana de dejar la gubernatura de Chiapas: “cuando el poder va mermando, las voces en contra se están levantando”. Eso le pasa a todo gobernante en la historia de México y no tendría que ser la excepción ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su proyecto fallido de “cuarta transformación”.

El barco de Morena y todos sus tripulantes empiezan a tocar fondo. La debacle del “Dictador Inquisidor” empieza a visualizarse desde diversas perspectivas de errores, ocurrencias y actos de corrupción que se van presentando en el escenario de contradicciones que diseñó el propio Prejimiente” con sus mentiras, falacias y negaciones de lo obvio.

Ya lo había dicho; “algo va a suceder” o quizá “la oposición le tiene guardadas algunas sorpresas al Inquisidor”. Varios sucesos llevan a pensar en esa posibilidad y que en este año, quinto del gobierno de la 4T, se produzcan acontecimientos que descubran la verdadera intención del “Virrey” y los episodios de saqueo que ha cometido desde Palacio Nacional acompañado de sus secuaces. Es un hecho el hartazgo prematuro de este novel régimen de “cuarta transformación” como le sucedió al PRI por su soberbia y corrupción escandalosa.

Había dicho en mi columna “ÍNDICE…” del pasado martes 10 de enero que la oposición llevará a una mujer como candidata a la Presidencia de la República, que saldrá del PRI y será CLAUDIA RUIZ-MASSIEU SALINAS, pues con ella, se unirán fuerzas políticas, sociales y empresariales como CARLOS SLIM HELÚ y RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO; pero además, los ex Presidentes, CARLOS SALINAS DE GORTARI, FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, VICENTE FOX QUESADA y el mismo “consentido” de LÓPEZ OBRADOR, “El Golden Boy”, ENRIQUE PEÑA NIETO.

Claro dije que todo es una conjetura, pero muy cercana a la realidad política que se puede presentar a partir de este año 2023 y fortalecerse para la elección presidencial del 2024. Los hechos me están dando la razón cuando el próximo lunes 30 de enero, más de 25 personalidades de la política, la academia y la sociedad presenten un documento denominado: “PUNTO DE PARTIDA”, donde se distinguen y participan los ex candidatos a la Presidencia de la República, CUAUTHÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO y FRANCISCO LABASTIDA OCHOA.

En ese documento signan también su participación, los ex rectores de la UNAM: JOSÉ NARRO y FRANCISCO BARNÉS; el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, DIEGO VALADÉS y la ex directora general del Registro Nacional de Electores, CLARA JUSIDMAN. Estas organizaciones se están integrando y actuando muy tarde, pero “vale más tarde que nunca”.

Lo entiendo y bien se sabe que “AMLO ha unido a la gran mayoría de mexicanos, pero en su contra”. Eso es a lo que yo le llamo el “TUCLO”, muy parecido a aquel “TUCOM”: “Todos Unidos Contra Montiel”, el otrora cacique del Estado de México. Insisto, “algo extraordinario va a suceder para que Morena, la 4T y López Obrador pierdan la Presidencia de la República”. La sentencia anticipada: “el miedo del titiritero es que si pierde la elección presidencial 2024, podría salir de Palacio Nacional a un crujía, como delincuente, por sus fechorías; destructor del país, traición a la patria y el saqueo escandaloso ya descubierto en estos escasos 5 años de desgobierno”.

Una parte de ese documento signado como “PUNTO DE PARTIDA” revela: “hoy vivimos en México un Estado omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, que concentra el poder con autoritarismo y discrecionalidad; que se militariza, que destruye instituciones con una democracia bajo acecho y con grandes ineficiencias”.

Apunta: “hoy falta gobernabilidad. Tenemos un gobierno que no es responsable ni plural; que no ofrece certidumbre, sin autonomía ni independencia judicial total y con un Poder Legislativo en gran parte sometido y abyecto. Las políticas de inversión y las cuentas públicas, así como los programas sociales de gobierno, son un desastre”.

Es tajante, claro y demoledor el análisis del México actual en este documento denominado “PUNTO DE PARTIDA”, pues dice: “en la actualidad, el gobierno mexicano se comunica con la mentira, la negación y la ilegalidad. Se niegan los problemas. No hay cultura de legalidad y las instituciones públicas están rebasadas o asfixiadas desde dentro. Hoy intentan instaurar un régimen unipersonal de concentración de poderes en el que se reine y someta, no se gobierne para mejorar la vida de las personas”.

El contenido deja ver que LÓPEZ OBRADOR ha rebasado los límites de la ley y la gobernanza, pues señala que “la división debe cesar. México debe ser uno, plural y solidario. Estamos conscientes de lo que hace falta: seguridad, paz y certidumbre; inversión, empleo formal y digno, salario remunerador, desarrollo, salud, nutrición, educación, servicios, bienes y apoyos en seguridad social; justicia, transparencia, rendición de cuentas, verdadero combate a la corrupción y a la impunidad”.

Se cumple al pie de la letra la máxima del ex Gobernador Interino de Chiapas, JAVIER LÓPEZ MORENO, pues “mientras se agota el poder, las voces en contra se van levantando”. Este documento llamado “PUNTO DE PARTIDA” es la enésima llamada de atención en el que ha estado presente el grupo FRENA; el grupo plural de senadores, las mujeres senadores y diputadas del PAN, el PRI y PRD que se han enfrentado al poder aberrante de LÓPEZ OBRADOR, más un conjunto de empresarios que van por la revancha en el 2024, como por ejemplo CLAUDIO X. GONZÁLEZ padre e hijo. Pero LÓPEZ OBRADOR no entiende el mensaje.

La máxima siempre se cumple: el que siembra vientos y ventarrones, cosecha tormentas y nubarrones. Los tiempos del poder y autoritarismo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR van quedando atrás; la incertidumbre, destrucción y endeudamiento serán un lastre que seguramente no se podrá reconstruir en menos de 50 años. El perjuicio está hecho y el responsable, junto con sus secuaces, tendrá que pagar con cárcel y la reparación del daño… SE ACABÓ EL MECATE… Y ES TODO…