Spielberg, nominado por novena vez al Oscar como mejor director

Estados Unidos.- Steven Spielberg, por novena ocasión, competirá para los Oscar como mejor director tras ser nominado por su último filme, «The Fabelmans», en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh («The Banshees of Inisherin»), Daniel Kwan y Daniel Scheinert («Everything Everywhere All at Once»), Todd Field («Tár») y Robert Östlund («Triangle of Sadness»), informó la Academia de Hollywood este martes.

La nominación de Spielberg llega poco después de haber conseguido el Globo de Oro por la realización de esta película autobiográfica, que se llevó también el premio a mejor filme dramático. Daniel Kwan y Daniel Scheinert, también conocidos como «Los Daniels», recibieron este martes su primera nominación al Óscar con la película de ciencia ficción «Everything Everywhere All at Once» y se sitúan entre los favoritos tras triunfar en otros premios como los Critics Choice Awards.

“The Banshees of Inisherin», que retrata el desesperado intento de un hombre para recuperar la amistad de su mejor amigo, también ha tenido un recorrido prolífico en las entregas de premios anteriores. La película de Todd Field protagonizada por Cate Blanchett cuenta la historia de Lydia Tár, una exitosa directora de orquesta que, en el auge de su carrera, tendrá que enfrentar acusaciones de abuso de poder.

Esta es la primera nominación de Field en la categoría de mejor director, aunque antes había sido nominado como guionista en filmes como «In the Bedroom» y «Little Children». Östlund ya se hizo acreedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes gracias a su sátira ligera y desatada sobre la superficialidad de la cultura capitalista «Triangle of Sadness».

El cineasta ganador se dará a conocer el próximo 12 de marzo desde las instalaciones del Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles, California.

Con información de EFE

Foto: AP