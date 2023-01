Desde el Sur

Repudian al edil de Juárez

Por Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… Los operadores que han designado en Chiapas para promover la imagen de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República en el 2024, Claudia Sheinbaum son puros improvisados. En los eventos que han convocado para impulsar la imagen de Sheinbaum no llegan ni los familiares de los promotores, por esa razón han tenido que reforzar ese equipo. Caso concreto lo sucedido en la zona de Jitotol y Simojovel donde dicen que a un evento llegaron más niños que adultos, este distrito lo coordinan los ex diputados locales Carmen López Rodas y el hampón de Jonathan Molina Morales que en cada reunión reciben más reclamos que respaldo de la sociedad debido a los pésimos antecedentes que tienen y a las promesas de campaña que nunca cumplieron. Debido a la falta de credibilidad esta mancuerna no tienen poder de convocatoria, como se demostró en Soyaló donde tuvieron que buscar el apoyo de Gabriel Gutiérrez Ávila ex dirigente del PRD y del abogado que militó en las filas del Sol Azteca, Pablo Morales para realizar un evento, pero para variar, los “inteligentes” Carmen y Jonathan recurrieron también al apoyo de un constructor soyalteco que pretende ser alcalde de ese municipio, para acarrear gente y de esta manera salvar el recorrido de lo que han llamado “Asambleas Municipales”. La gente de aquellos rumbos señala que este par de oportunistas han pasado la charola a los presidentes municipales de la zona para pagar la renta de salones, el refresco y los tamales que dan en cada reunión, pero la cuota que piden, dicen, es elevada y va acompañada de falsas promesas como el que sean reelegidos. Es urgente que los coordinadores de la precampaña a nivel nacional de Claudia Sheinbaum, reestructuren el equipo que tienen es esta entidad porque de seguir con estos flamantes operadores, no van a obtener un solo voto. Así las cosas…

Continuamos… Debido a la gravedad de salud, con un diagnóstico de cáncer de páncreas, por la que está pasando el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero debió ser trasladado en el pasado mes de diciembre a los Estados Unidos para su atención médica, como encargado de esa dependencia se encuentra el fiscal especial Juan Ramos, mano derecha de Gertz. En los altos círculos políticos se comenta que debido a lo delicado de la enfermedad del aun Fiscal Gertz Manero de 83 años de edad, ya se sospecha el relevo y en su lugar figura el nombre del ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Gertz Manero goza del aprecio y confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Para detener rumores el Primer Mandatario informó que el Fiscal ya se encuentra recuperándose en su residencia particular de la Ciudad de México. La recuperación del Fiscal Manero, comentan en los pasillos de la dependencia será larga, por esa razón no se excluye la idea de que podría ser reemplazado del cargo…

Terminamos… Lo sucedido hace varios días en la cabecera municipal de Juárez, Chiapas, es ciertamente un tema delicado donde la principal autoridad municipal tiene mucha culpa por andar engañando a su gente. Recordemos que esa zona tiene como principal actividad la ganadería y la agricultura, es un lugar donde constantemente llueve. El año pasado se registró otro siniestro provocado por las lluvias de frentes fríos, muchas familias humildes resultaron afectadas por lo que, para conocer el número de familias siniestradas se realizó un censo y poder otorgar apoyos, tal y como lo instruyó el gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas. La Secretaria de Bienestar otorgó los apoyos correspondientes de acuerdo a la relación de afectados que le entregó el edil de ese municipio. Pero, aseguran los pobladores, que el ayuntamiento que encabeza Oscar Serra Cantoral, militante del Partido Verde (PVEM), en complicidad con el diputado local de ese distrito Agustín Ruiz Mendoza, excluyeron a 25 familias afectadas y a la lista de beneficiarios incorporaron a militantes de su partido y seguidores del edil y del legislador, que no sufrieron afectaciones. Esto generó molestias entre la gente de las comunidades por lo que se inconformaron realizando bloqueos, persiguieron al alcalde e incendiaron parte del edificio de la presidencia. Lo grave del asunto es que el Sub Delegado de Gobierno de esa región no quiso intervenir, cuando su hija es funcionaria en esa presidencia municipal. La falta de atención a esta situación complicó todo a tal grado que este fin de semana la policía estatal procedió a detener a dos personas involucradas en estos violentos hechos, uno de ellos conocido como “El Ticher”, pero la reacción de los pobladores fue mucho más violenta ya que dicen salieron a relucir armas de fuego. Hasta este momento la Fiscalía del Estado no ha dicho nada al respecto. Fue el Delegado Federal de Programas Federales en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos se vio presionado para intervenir, poner orden y resolver esta complicada situación que provocaron el edil Serra Cantoral y el diputado Agustín Ruiz. Muy lamentable que los legisladores se muestren indiferentes ante hechos violentos que se registran en algunas partes de la geografía chiapaneca, peor aún, ellos mismos provocan estas situaciones, sobre todo en los municipios gobernados por el Partido Verde donde la ambición desmedida de los dirigentes de esa franquicia política no tiene medida. La obligación de todos los legisladores que conforman el Congreso del Estado es coadyubar a mantener la paz y la gobernabilidad en todo Chiapas, pero no lo entienden…. Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.