Había 2 chicas más en el cuarto donde la tenían, dijo María Ángela

• Policías dijeron que al llegar al lugar donde estaba Ángela estaba en ‘modo fetal’

México.- En el lugar donde estuvo cautiva María Ángela, la adolescente de 16 años de edad, que desapareció del paradero de Indios Verdes y fue encontrada tres días después en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, se encontraban otras personas privadas de su libertad, según le contó la menor a policías locales.

“Lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan, de la Ciudad de México, y que ahí donde la tenían había más menores, no dice cuántas, no dice dónde, obviamente está desorientada. Lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas, niñas, jóvenes, mujeres, donde ella estaba” dijo Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

La adolescente narró a los elementos de la corporación nezatlense que después de que se la llevaron por la fuerza mientras estaba afuera de los sanitarios del paradero de Indios Verdes, donde esperaba a su mamá, la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación.

“De acuerdo a lo que ella dice sí (la tenían cautiva) obviamente no dice dónde porque la sacan desorientada y así la dejan”, comentó el titular de Seguridad Ciudadana de Ciudad Neza.

Las autoridades municipales realizan una revisión de la ruta que siguieron los presuntos captores de María Ángela, a través de cámaras de vigilancia del gobierno local y particulares de vecinos.

“Seguimos buscando para poder establecer si fue a bordo de qué transporte, vehículo, camioneta, lo que haya sido, pero hasta ahorita solamente posibilidades, no tenemos la seguridad, en ese espacio (donde la encontraron) no hay una cámara que dé hacia allá para poder decir mira aquí está el momento donde la dejan, no lo tenemos, pero sí algo que por horarios nos permita establecer qué vehículo pudo haber sido donde la trajeron”, explicó.

Los momentos de angustia que vivieron familiares de María Ángela, menor desaparecida en los baños del paradero Indios Verdes, terminaron tres días después de su desaparición al ser localizada con vida en el municipio de Nezahualcóyotl.

La oficial de tránsito municipal de Neza, Itzel Álvarez Pérez, relató el momento exacto cuando se les dio aviso de una menor pidiendo auxilio.

«Nosotros nos encontrábamos dando vialidad, ya que los semáforos de Carmelo Pérez y Pantitlán estaban descompuestos. Al estar en el lugar arriba un muchacho a pedirnos el apoyo», declaró la oficial.

De acuerdo con la policía, el joven les indicó de una menor que necesitaba ayuda. Al llegar al lugar se dieron cuenta de que la menor estaba en «modo fetal», indicando a los policías el nombre de su papá y su número telefónico.

«Manifiesta su edad, nombre, domicilio y nos proporciona el nombre de su papá y el teléfono. Se encontraba muy nerviosa, muy espantada».

