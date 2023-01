Medio Metro se separa de Sonido Pirata

• Tras hacerse viral en redes sociales por sus peculiares pasos de baile al ritmo de la música de Sonidero, el tiktoker habría decidido tomar su camino aparte de Sonido Pirata

México.- Triste noticia para los fans de Medio Metro, el tiktoker bailarín que ha ganado popularidad en la plataforma se separa de Sonido Pirata y ahora buscará su propio camino… aunque aún no da conocer con quién.

Tras hacerse viral en redes sociales por sus peculiares pasos de baile al ritmo de la música de Sonidero, el tiktoker habría decidido tomar su camino aparte de Sonido Pirata, que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

«Esto ya se salió de Control. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo que acabo de marcarle a Medio Metro, me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo. Qué bueno, bendito sea Dios, creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado», comentó Julián Ramírez Sonido Pirata, uno de los animadores de Medio Metro en la pista de baile.

La noticia llega después de que los videos donde aparece Medio Metro bailando, con un atuendo del Chavo del 8, se hicieran virales en redes sociales en canales como La Región Sonidera TV y Dexter TV Sonidero.

«Ahí lo único que quiero aclara con las personas que tienen eventos conmigo y Medio Metro, ya no nos van a ver juntos, ya no vamos a trabajar juntos, pero va a ser por cuestión de él y no mía. Él me está diciendo que ya por ahí él va a agarrar sus contratos aparte, él ya se va a mover aparte, bendito sea Dios, ya le eché su bendición a mi chaparrito. Que le vaya muy bien», agrega Sonido Pirata.

El comunicado de Región Sonidera TV concluye con Julián Ramírez asegurando que no hay ningún tipo de disgusto de su parte por esta decisión de medio Metro: «lo que hice por él fue de corazón, de buena voluntad».

Hasta el momento el tiktoker Medio Metro no ha comunicado nada respecto del anuncio de esta separación.

José Eduardo, a quién se le conoce como Medio Metro, que se hizo famoso en TikTok por bailar al ritmo del sonidero caracterizado como «El Chavo del 8», personaje de Roberto Gómez Bolaños.

En dicha plataformas usuarios siguen sus rutinas de baile que contienen pasos como: «el paso de Santa Fe Klan», «Puro Cabeceo», «El paso del Pingüinito», entre otros.

Con información de SUN

Foto: Instagram