Aroma a café

Ensalada de Grillos

Ciro Castillo

Comienzo a escribir esta columna desde El Gran Café de La Parroquia en el Puerto de Veracruz, a unas horas de partir hacia Chiapas y disfrutar de mis últimos días de vacaciones como resultado de mi primer ciclo de labores en el periódico Cuarto Poder. No nos tocó como a muchos trabajadores el beneficio de la reforma laboral recientemente avalada en el Congreso de la Unión, la cual establece 12 días de descanso para quien haya servido durante un año en una empresa.

Este icónico café – restaurante, fundado en 1808 por los hermanos Juan y Martín Urdapilleta, es uno de los más famosos de la República Mexicana y de él debieran aprender quienes tienen la fortuna de vivir de atender al cliente o del turismo en general. Por ejemplo: en Chiapa de Corzo, en San Cristóbal de Las Casas y en Tuxtla Gutiérrez.

Un hombre con algunos kilos de más (y quién no en nuestro país, sobre todo después del maratón Guadalupe-Reyes) que me recuerda al famoso Joaquín Pardavé me atiende esta cálida tarde en el puerto veracruzano.

Su trato es firme, pero afable. Si hay una sonrisa esta se oculta detrás del cubrebocas que todavía se utiliza en los restaurantes responsables, pues la pandemia del covid19.

Él, igual que el empleado que trae tremendas teteras llenas de leche bronca para completar la faena de servir un café con espuma, atiende con prontitud; hace lo mismo el resto de los meseros, quienes tratan a varios de los comensales con familiaridad.

—Qué me recomienda—, digo al hombre, quien, igual que los otros trabajadores que atienden las mesas, se toma un tiempo para sentarse a disfrutar de un café lechero y un pan en alguna de las mesas, como si fuera uno más de los clientes. Quizá eso le permite hacer una buena sugerencia a los paladares exigentes que arriban a este sitio que se ubica muy cerca de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción; de ahí su nombre.

—Una concha con nata—, me dice el trabajador de este negocio en el que la ropa queda impregnada con un rico aroma a café…

Antojitos

El trato del mesero del café se parece al que encuentro una jornada antes en una cantina que hace honor al cantautor Agustín Lara, a quien millones de mexicanos conocemos por su canción “María Bonita”, dedicada a la actriz María Félix, pero dista demasiado de la atención de una joven veracruzana que atiende un negocio de antojitos regionales cerca de la playa.

En la “cantina” donde hay música en vivo, Rocío, una joven menudita que también se esconde detrás de un cubrebocas bromea conmigo tras haber consumido una mojarra a la tlacoltalpeña.

Al contrario, la muchacha del negocio de los antojitos, donde el sazón es bueno, sobremanera, responde con un “saber” cuando pregunto por las “picaditas”.

La atención para varios de los comensales, quienes desesperan y se van porque no reciben pronto la bebida solicitada para “aguantar el hambre”, es demasiado lenta y con desgano.

A unos pasos de ahí, un veracruzano, como seguramente hay muchos chiapanecos amables, me trata de convencer con la venta de una máquina de escribir marca Olimpia por la cual pide 3 mil pesos.

Él, por alguna razón que no acabo de comprender, está vendiendo su local en el Acuario de Veracruz, ahora administrado por el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, del que no se hablan cosas muy positivas.

El señor, quien viste con ropa formal y una gorra negra, exhibe en sus aparadores con el letrero de “se remata”, una serie de artefactos, entre los que se pueden encontrar cucharas y tenedores de plata, así como una vieja enciclopedia y un detector de billetes falsos.

En cuanto le cuento que soy de Chiapas y que trabajo para un medio impreso para un medio impreso, de los que quedan muy pocos en México, la plática se pone más buena y hasta me permite teclear en la máquina de escribir, similar a las que se utilizaban décadas atrás para enseñar mecanografía en algunas escuelas.

Afuera, en la banqueta de este acuario, el cual exhibe un pez sierra hembra, los lancheros (se parecen mucho a los de Chiapa de Corzo que hacen recorridos por el Cañón del Sumidero) se pelean por la clientela, pero lo hacen sin el trato que esperaría tener un paseante. No cabe duda, hace falta invertir mucho en capacitación en los sitios que dependen del turismo…

Aderezos

-El gobernaor Rutilio Escandón participó la semana pasada en una reunión de autoridades chiapanecas con autoridades oaxaqueñas. Independientemente de la cuestión jurídica, que de eso sabe mucho el mandatario estatal, quieren pacificar a la zona de Los Chimalapas…

-La decisión a “botepronto” de colocar casi 6 mil elementos de la Guardia Nacional a dar seguridad a los pasajeros del Metro no cayó tan bien en la opinión pública, pues hay otras entidades que tienen menos de estos uniformados y “arden” por la delincuencia…

-En el SNTE le andan jugando al “Tío Lolo” en las elecciones del Edomex, pues por un lado dicen ir con Morena y aliados, usando el color turquesa; por el otro, coquetean con el PRI, PAN y PRD y Alejandra del Moral, quien buna fama que digamos, no tiene…