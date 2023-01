Gloria Trevi oficializa su demanda contra Chumel Torres

• Chumel Torres ha compartido diversos chistes sobre Gloria Trevi, por lo que la cantante decidió proceder legalmente en contra suya

México.- Como se había previsto mediante un comunicado de prensa, esta mañana Gloria Trevi hizo oficial la demanda en contra de Chumel Torres por daño moral, según lo externó el propio abogado de la cantante, Sergio Arturo Ramírez Muñoz, quien además adelantó que en los próximos días, la estrella también estaría demandando a otras personas, pero de momento no quiso revelar quiénes serán, pues ahora se están enfocando en el caso del presentador.

“Estamos presentado ante los juzgados de lo civil de la Ciudad de México, una demanda por daño moral en contra del señor Chumel Torres, esto ante los hechos notables que han venido ocurriendo en cuanto a las menciones que este personaje ha venido llevando a cabo en contra de la señora Gloria Trevi”, dijo el abogado. Hay que recordar que Torres en sus redes sociales ha expresado chistes sobre Gloria, los cuales tienen que ver con la trata de personas.

“El daño moral tiene un efecto en el cual tiene una cuantificación económica por los perjuicios que le ha ocasionado a la señora, sobre todo en lo que corresponde a la perdida de los patrocinios que ha tenido ella a raíz de estas menciones que el infundadamente ha venido llevando acabo”. De momento no se ha especificado la cantidad económica que se estaría pidiendo, eso lo determinaría el juez en cuestión.

Chumel respondió vía Twitter: “Ya no me demanden. O bueno. Atiendan sus demandas primero y luego ya”. Tal vez este comentario lo hizo en alusión el conductor al respecto de una demanda que se ha difundido proviene de Los Ángeles donde Gloria está involucrada. El abogado hizo hincapié en que Gloria no ha tenido algún tipo de conducta ilícita, expresando que ella salió absuelta de un proceso legal donde al final nunca debió estar, el cual inició en Brasil y que terminó en Chihuahua, donde salió absuelta por completo.

Ramírez Muñoz refirió que la próxima semana se tendrá una cita en el tribunal para determinar el juzgado que corresponde para darle seguimiento al caso de Chumel.

Además, habló de la demanda que enfrenta la cantante en Los Ángeles y del proceso legal que también Trevi lleva contra Azteca. “Hay cierto sigilo que estamos guardando ante una circunstancia que existe en Estados Unidos, donde como bien sabemos y es del escrutinio público, hay una demanda en contra de la señora Gloria Trevi el día de hoy, pero también hay una demanda muy fuerte en Estados Unidos en contra de una televisora, una demanda que la señora Gloria Trevi ha venido ganando en todas las instancias para poderla llevar a juicio y que el día de hoy la corte americana ya aceptó que esta demanda se lleve a la Corte por un monto superior a los 180 millones de dólares, que es el daño que la corte americana está estimando que debe de llevarse a cabo dentro del valor probatorio que ofertamos allá para el juicio”.

