Del mal agüero

Epistolario

Por Armando Rojas Arévalo

ANAHI: Cosas del mal talante, o del karma o de plano del ahuizote brujo. El plagio de la tesis de doña YAZMIN ESQUIVEL es la tumba de propia ministra y de ENRIQUE GRAUE como Rector, por ser tan tibio, o mejor dicho tan zacatón, como el presidente le ha dicho con otras palabras. El Metro es la tumba política de doña CLAUDIA SHEINBAUM, quien, aunque por caprichos del mesías llegara a sucederlo, nunca se quitará el mal agüero. Y si ARMANDO GUADIANA se descuida, lleva el mismo destino en Coahuila.

Las fallas en el Metro ya son cosa de todos los días. Tocó ahora en la estación Polanco. Sigan pensando en sabotajes, tratando de ocultar su ineptitud.

Con muchas preguntas empieza el lunes. ¿Qué ha de sentir en su fuero interno el doctor GRAUE, rector de la UNAM, por el papelazo que hizo al lavarse las manos en el caso de la tesis plagiada? Otra: En el operativo del 5 de enero y en el cual participaron 3 mil 500 elementos de las fuerzas armadas, fueron detenidos con OVIDIO otras 17 personas. ¿Quiénes son éstas y dónde están? A partir de este operativo, el Fiscal GERTZ MANERO no ha dado la cara. ¿Prefiere estar alejado del asunto? O ¿Está enfermo? ¿Ya renunció? Misterios del Tercer Milenio.

DE OTRAS COSAS, no sé tú, pero ya se puede avizorar, si no es que adivinar, cómo serán los resultados políticos del 2024. Si el presidente se empecina en nominar a quien ni los propios morenistas quieren, puede ser una gran derrota para el mesías: inclusive, podría perder el predominio en el congreso.

Las manifestaciones populares y el mal talante que acompañan a esa persona lo deben tener preocupado. Todos se preparan ya para votar en contra de la persona que estamos pensando. Y no por ser mujer, sino por estar en contra de la imposición clara y descarada. Es obvio que el mesías muestra preferencia por el personaje en una especie de juego para distraer al adversario y al fuego amigo, pero, ¡cuidado!, suele engañar con la verdad. Como dijera SALINAS alguna vez: “No se equivoquen”. O como dice la Chimoltrufia, “como te digo una cosa, te digo otra”.

Quienes tienen tablas o son “iniciados” en esto saben que eso es una especie de juego para distraer al fuego amigo, a fin que no le peguen al verdadero gallo.

Claro, todos sabemos, por desgracia que, ante la falta de un liderazgo de la oposición, el presidente va a decir quién. No hay por dónde. Todos los que han dicho YO o se han anotado desde los partidos de enfrente, saben de antemano que la tienen perdida. Unos porque no tienen la estatura, otros porque no tienen discurso. Otra, porque los partidos se han dedicado más a conservar sus prerrogativas que a construir una verdadera oposición.

El que ocupa Palacio quisiera que su sucesora fuera efectivamente una mujer dócil, hecha a su manera, para seguir manejando la presidencia, pero sabe perfectamente que podría perder estrepitosamente. La derrota no está en su proyecto.

El presidente sabe que no puede seguir jugando con su candidata, y sabe también que en el caso de ADAN los años no han pasado en balde, el señor que ha quedado en el pretérito. México necesita de otros perfiles.

En los sueños quiere seguir siendo presidente aun después del 24, dictar órdenes y manejar la política a su antojo desde su mecedora de mimbre bajo el árbol frondoso de su rancho en Palenque, pero la realidad se está encargando de borrárselos. Las elecciones del 24 le mostrarán que a pesar de que no hay líder en la oposición, el futuro le es adverso. No es necesario ser adivino ni interpretar el tarot para afirmar que los comicios le darán el triunfo, pero serán los últimos, porque su sucesor, aunque él lo ponga, tendrá que gobernar diferente. Con sentido común. Inclusive, en contra de él.

Sabe el presidente que su sucesor deberá gobernar con otra mística para lograr la reconciliación nacional, aunque se oponga a su narrativa porque el camino de la polarización y el odio clasista han ahondado las diferencias sociales.

Es difícil, por no decir imposible al menos para los futuros comicios, que gane un candidato a la oposición, porque ésta no lo ha construido. No se ha molestado en estos años aciagos en hacer un líder y proyectarlo, porque los dirigentes de los partidos se creen dueños de los mismos y sólo ellos quieren mover el pandero. La llamada “oposición” quiere todo peladito y en la boca y trata comodina de atraer a sus redes a quienes de alguna manera destacan o como en el caso de COLOSSIO llevan la fama en el apellido.

No es por ahí.

Los partidos de oposición no tienen candidato y se van a conformar con jugar a los diputados y senadores, porque son ínsulas de poder político…y económico. La oposición, con un aparente y poco fundado optimismo, camina hacia el 2024 con la mirada puesta en las estrellas, pero con el riesgo de que, al no tener los pies bien puestos sobre la tierra, con respecto a sus verdaderas posibilidades y alcances, podría tropezar y hundirse en el precipicio.

EN SUMA, el presidente sabe que puede perder estrepitosamente con la bandera del feminismo con el rostro de CLAUDIA. La señora se ha hecho de mal talante; ha gobernado con caprichos imitándolo a sabiendas de que éste cae frecuentemente en contradicciones. Todo sea por quedar bien. Por ejemplo, no ha querido conciliarse con las alcaldías que perdió en las pasadas elecciones, a pesar de que millones de capitalinos viven en esas regiones y como perjudicados van a votar contra ella. Su virtud no es precisamente ser negociadora, mucho menos conciliadora.

POR LO QUE hace al PRI, camina tristemente apoya del hombro de sus aliados del PAN y PRD, y el PAN, sin personalidades destacadas y sin arrastre popular, solo hace ruido.