Sobre la Cumbre y otras peripecias

Fernando Hinterholzer Diestel

La semana que termino, se reunieron en CDMX los presidentes de Estados Unidos, México y el primer ministro de Canadá en la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), donde los principales resultados que se anunciaron fueron, los de temas migratorios, lo concerniente al tráfico de armas, así como la estrategia para prevenir futuras crisis en materia de salud. No obstante quedaron pendientes temas como el cambio climático o competitividad, tampoco se trataron las controversias relacionadas con el T-MEC derivadas de la política energética de nuestro país. Indudablemente, fue un importante momento para redimensionar las complejas relaciones con nuestros vecinos tras varios años de distanciamiento diplomático (originada por la política exterior de la 4T), además por la complejidad del panorama internacional (guerra en Ucrania y la guerra comercial China-EEUU), que seguramente van a producir un incremento en la competitividad de América del Norte y la región. Ante este contexto debemos considerar otros factores, tales como el fenómeno de regionalización de las cadenas de valor que ocurre en otras partes del mundo. Por la que “los proyectos productivos bajo el esquema de nearshoring ofertada por nuestros socios comerciales, con la que se aspira a resolver la crisis de semiconductores”, utilizando la capacidad humana y geoestratégica que tiene nuestro país desde su posición en Norteamérica y dentro de ese esquema resolver las crisis ocasionadas por la inseguridad, el cambio climático y la inequidad. Lamentablemente para México, los temas como la migración, el tráfico de armas y de narcóticos quedaron fuera de la agenda principal. En materia de seguridad, la cumbre no ofreció resultados palpables, muy a pesar de que en nuestro territorio y en Estados Unidos la violencia a lo largo y ancho de la franja fronteriza relacionada con el crimen organizado ocasiona la muerte de miles de personas cada año, agregándose a esto, todos los decesos producidos por el abuso de drogas como el Fentanilo que ha vuelto un tema de seguridad nacional al norte de nuestras fronteras.

El otro gran pendiente que dejo la cumbre CLAN, es la del ámbito energético. El tema está muy claro en el ámbito en el Tratado de Libre Comercio y lo que menos le conviene a nuestro país es que las violaciones mexicanas al T-MEC resulten en un panel que podría ser devastador para nuestras exportaciones, ojalá que la detención de Ovidio “N” y la aceptación para recibir a las poblaciones de los países con regímenes dictatoriales, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, logre revertir la inminente decisión de los paneles en el ámbito energético. La cumbre del 2023 ha vinculado en definitiva a México con América del Norte y el presidente López Obrador debe haberlo entendido así y quizás sea hora de pagar las facturas por “las actitudes bolivarianas del gobierno de la 4T”. Hay una preocupación real en el sector empresarial, por el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo respecto a este punto en la reunión de líderes de las tres naciones. De hecho se espera que en las siguientes semanas, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, solicitaran la formación de un panel de expertos para dictaminar en torno a las posibles violaciones de México a las cláusulas del TMEC. Si ello sucede será por el hecho de que el gobierno, y específicamente las áreas que manejan la política energética del país, no quisieron flexibilizar su posición, o esta ha sido insuficiente ante los reclamos de nuestros socios comerciales. En lo personal, me parece que EU no va a negociar la presencia de los migrantes irregulares en México por las violaciones al tratado comercial, los temas se manejan en ámbitos muy distintos. Así que todo parece que muy pronto veremos cómo se olvidan los abrazos y elogios mutuos de la cumbre, para entrar al de “disputa

comercial”, que nos va a provocar mucha preocupación e incertidumbre el resto de este año y el siguiente.

En otro orden de ideas, el ciclo sexenal se va cumpliendo y el gobierno de la 4T sufre ya los avatares de 4 años de administración, por desgaste de gobernar. AMLO inicia el quinto año de su gobierno con claros signos de debilidad, ante el descontrol de sus “leales y fieles” colaboradores por tomar el control del país después de 2024 y ante el embate de la oposición. Muestra de ello, fue lo sucedido en la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, donde grupos afines al régimen lucharon por la posición del poder judicial, generando con ello, el triunfo inesperado de Norma Piña, una ministra autónoma y crítica a iniciativas de la 4T. El agotamiento que el presidente López Obrador y su gobierno han mostrado durante los primeros días del 2023 comienza a pasarle la factura a la 4T. Las fuerzas opositores se levantan de un letargo y se organizan para ganarle en el terreno en el que el tabasqueño mejor se desempeña, que en el electoral. Las derrotas presidenciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se agregan a la imagen de subordinación del presidente mexicano a las órdenes de Biden, presidente de los Estados Unidos. El otro tema que tiene intranquilo al gobierno de Estados Unidos es la vulnerabilidad de la democracia mexicana, que está amenazada por la destrucción y desmantelamiento del INE, y los norteamericanos ya perciben signos, de que el presidente mexicano pretende instaurar de “una dictadura bolivariana, tipo Nicaragua o Venezuela”, ya que desde que asumió el poder, su obsesión ha sido desmantelar y desaparecer a todos los organismos públicos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Fiscalía General de la República y ahora con” la aprobación del Plan B de su reforma electoral, pretende extender sus tentáculos sobre el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas”. Y seguramente el gobierno de Biden no va a permitir que “su patio trasero”, se convierta en otra república bananera por lo que se espera que los obuses con información confidencial de los principales representantes de la 4 T y sobre todo de la familia presidencial, “vayan cayendo”, a la opinión pública antes de las elecciones en Coahuila y Edo México, y por supuesto antes de las elecciones presidenciales, incluyendo, el escenario en donde si resulta ganadora la oposición en los comicios presidenciales, López Obrador y sus fieles no reconozcan el triunfo, y nos acerquen a una revuelta popular que desemboque en una “guerra civil”, por lo que seguramente las altas esferas de las Fuerzas Armadas deberán tomar partido, entre “su patrocinador oficial” o las fuerzas democráticas nacionales. Complicados serán estos últimos dos años de administración obradorista. “Que Dios nos agarre confesados”.

ES CUANTO ADENDDUM: la Región de los Altos en Chiapas continúa siendo una de las más atrasadas y pobres de la república mexicana. En ella se reproducen los peores estigmas de género contra las niñas y mujeres indígenas, que indignan y sobajan la dignidad de las chiapanecas. A pesar de los discursos políticos continúan los constantes abusos en contra de las mujeres: las castigan si no aceptan casarse con un hombre que no eligieron, si abortan o si quieren ejercer derechos políticos. Las autoridades tradicionales se imponen incluso a los mandatos constitucionales y que pasa, nada, todos voltean a otro lado, y una que otra ONG trabaja en solitario para capacitar a las niñas y adolescentes. Urgen hacer más acciones.