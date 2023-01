Joven denuncia presunta discriminación en antro en NL por su físico

Una joven denunció a un antro por presunta discriminación; no la dejaron entrar. Lo anterior ocurrió en un local de Nuevo León.

México.- Una joven denunció a un antro por presunta discriminación; no la dejaron entrar.

Una usuaria de Facebook (Alondra Acuña) hizo una denuncia por presunta discriminación, en la cual afirmó que los cadeneros de un centro nocturno en Nuevo León, no la dejaron pasar por su físico.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de enero en el antro llamado “Empire” ubicado en la colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Alondra indicó que debido a su físico no le permitieron ingresar al “Empire”.

“En pleno 2023 no me dejaron pasar por mi físico porque ‘personas como yo no entran’”, escribió Acuña en su publicación.

La joven añadió que tras esto se sintió “humillada, discriminada y muy indignada” ante los presuntos actos cometidos contra su persona de parte de los trabajadores del establecimiento .

La usuaria de Facebook relató que sus amigos no entraron al antro ya que no la iban a dejar sola afuera del sitio.

“La mirada discriminatoria de todos los cadeneros demás personal, es inhumana recibir este trato en cualquier situación”, puntualizó Alondra.

Por último señaló que esta denuncia lo hace para “alzar la voz por todas las personas que hemos pasado por una situación similar y se han quedado callados”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas