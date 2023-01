No se hagan rosca

Ensalada de Grillos

Ciro Castillo

Estamos en plena celebración del Día de Reyes, la excusa suficiente para seguir con la fiesta que comenzó el 12 de diciembre y concluirá hasta que se acabe el último tamal del Día de la Candelaria.

Los Santa Claus, con todo y la gastadera de Navidad y Fin de Año aún pueden echar mano del “tarjetazo” para complacer a los reyes del hogar, por cierto, cada vez más difíciles de complacer.

Mientras en algunas casas todavía se están comiendo el recalentado de las celebraciones decembrinas, en Chiapa de Corzo ya comenzó la arrechura: con su comida grande, su carrera grande y su río grande.

La “normalidad” laboral comienza a volver a su cauce, aunque ello también trae consecuencias del descuido, como una alza en los casos de Covid-19.

Salud estatal reportó en la última jornada 25 casos; sin embargo, atendiendo los cálculos estadísticos de la UNAM que sugieren multiplicar por diez, estaríamos realmente en los 250 contagiados al día.

Aunque la mayoría de los ciudadanos que así lo quisieron ya se han puesto al menos tres vacunas y el IMSS anuncia que existen 138 mil dosis de la cubana Abdala, aunque estemos en tiempo de Rosca de Reyes, no nos hagamos rosca y sigamos cuidándonos…

Alcaldes se hacen rosca

Acudimos a una interesante conferencia de prensa convocada por Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos de Chiapas, quien hizo algunos comentarios respecto a las carencias que aún existen en la materia.

Aunque fue prudente y reconoció el impulso que han recibido de parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no omitió decir que, la mayoría de los presidentes municipal se hacen rosca en el apoyo a los “tragahumo”.

Reveló en la plática con los reporteros que solamente siete ayuntamientos otorgan una ayuda real a los bomberos de la entidad, entre ellos, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas.

Las autoridades de algunos municipios como Suchiate, como se dice coloquialmente, han reaccionado solo después de ahogado el niño; es decir, luego de siniestros han comprendido la importancia de fortalecer a esta corporación.

Aunque el problema no es privativo de Chiapas sino de todo el país, la falta de cultura respecto de la importancia de organismos como Bomberos y Cruz Roja, comienza por las autoridades y claro, pasa por los ciudadanos, quienes solo nos acordamos de los “héroes sin capa” cuando nos toca la de Dios es padre…

A cumplir a cumplir

El buen Pepe Ortega, uno de los reporteros más movidos, relató que decenas de tuxtlecos hicieron cola para ser los primeros en pagar su predial en los primeros días hábiles del año.

Contó la historia de un habitante de la colonia Bienestar Social, quien con termo de café en mano, madrugó para cumplir con esta obligación ciudadana, pero además, para obtener los descuentos que se ofrecen en los primeros tres meses del año.

Claro que ahora con el uso de la tecnología existen otras opciones para el pago de este y otros impuestos como el refrendo vehicular; sin embargo, estas personas cumplidoras nos ponen el ejemplo.

Es muy sencillo: si cada ciudadano de este país hiciera la parte que le corresponde, sin esperar a que otro venga y le resuelva sus problemas, y dejáramos de joder al otro, estaríamos mejor…

Si mirar atrás

Si una cosa he aplaudido al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, es que se ha diferenciado del gobierno federal a pesar de que es un “soldado de la 4T”.

No ha mantenido el discurso de que todo o casi todo es culpa del pasado, aunque en el caso de nuestra entidad, sí tiene tela de donde cortar.

Como reveló el titular de Hacienda en su comparecencia de finales de 2022, esta administración ha plantado cara a la deuda pública y avanzó en el pago de pasivos.

Este piropo para el mandatario chiapaneco también viene como “anillo al dedo” por lo sucedido en Ciudad Juárez, donde, tras la fuga de 30 reos y la muerte de 17 personas en un penal estatal, la gobernadora panista Maru Campus salió a echarle la culpa al pasado. Quizá tenga razón, ¿pero después de año en el cargo a poco no sabía de celosa VIP, con jacuzzi y cajas de seguridad…?

Aderezo de última hora

Ya habíamos terminado de escribir la Ensalada cuando se soltó “la guerra” en Sinaloa, tras la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, preso en Estados Unidos.

La captura fue en un operativo conjunto de la Sedena, Semar, FGR y Guardia Nacional, aunque unos mal pensados especulan que hubo intervención de Estados Unidos.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, aseguró en conferencia de prensa que la captura sucedió después de seis meses de labores en la región.

Esa entidad, famosa por la presencia del Cartel de Sinaloa, vivió una jornada difícil por la reacción de la delincuencia que, habría realizado al menos 19 bloqueos; incluso, habría atacado a un avión militar antes de el traslado del capturado hasta la Ciudad de México y luego al penal de El Altiplano…