CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

UNA DE VAQUEROS CONTADA POR LUIS CRESENCIO

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos más importante a nivel internacional y el más buscado por las autoridades estadounidenses, de los principales distribuidores de droga en el territorio americano, fue detenido ayer en Sinaloa, cuatro años después del “culiacanazo”, operativo donde fue detenido y liberado horas más tarde por órdenes del presidente López Obrador, el 19 de octubre del 2019.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “El Chapito”, también apodado “El Ratón” está acusado desde abril de 2008 de conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México al territorio estadounidense.

A pesar que su arresto se produjo hace poco más de tres años, el ejército mexicano liberó al delincuente bajo el pretexto de la ola de violencia que azotó el estado de Sinaloa, y desde entonces el gobierno de Estados Unidos ha buscado su detención y extradición durante años.

La pregunta obligada aquí es porque tres años después se reaprehende al “Chapito”, pues no es difícil responder al cuestionamiento, pues es sabido que el presidente López Obrador protegió y protege al narcotraficante y prueba de ellos son las reuniones sostenidas –al menos tres- en Badiraguato, Sinaloa.

No está por demás decir que el inquilino de palacio se convirtió en socio ganancioso de los grupos delincuenciales a nivel nacional, brindándoles total protección e impunidad, al grado de crear una ley para bridar impunidad para los que roban y envenenan con drogas a jóvenes y empodera a los delincuentes, así de perversos es el tabasqueño.

Pero eso no es todo, una de sus fallidas estrategias para combatir la inseguridad y criticadas por todos por no dar resultados debido a que a la fecha suman más de 140 mil muertes violentas en lo que va de la administración de la 4T, más los que se agregan diariamente, por su ocurrencia: “abrazos y no balazos”.

Incluso, Sinaloa tiene un gobernador narco, Rubén Mocha Moya, impulsado por el propio AMLO y el cartel de Sinaloa, identificado y cercano al gobierno federal.

Pero nadie como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para contar cuentos de vaqueros, al confirmar que fuerzas de seguridad realizaron la captura del líder criminal Ovidio Guzmán, resultado, según dijo, de “seis meses de trabajo y vigilancia”. ¡Hágame el cabor fevor!

Según el titular de la SEDENA, la detención fue resultado de “reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán” por parte del personal militar y derivada de “seis meses de trabajo de trabajo y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal”. “chi como no”.

Lo cierto es que ahora el gobierno de la 4T, el presidente y las fuerzas armadas se quieren parar el cuello con que fue a título personal la detención del capo.

Y sin temor a equivocarme, el gobierno norteamericano volvió a doblar a López, como aquel vergonzoso pasaje que se vivió con Donald Trump, cuando este lo exhibió de haber “doblegado” al Gobierno de México para controlar la migración a EUA.

Pues lo mismo pasó esta vez, cuando en la víspera de la visita de Estado que realicen a México el próximo lunes 9 los presidentes Joe Biden, de EU, Justin Trudeu, de Canadá, se asegura que la recaptura del Ratón, fue un regalo para Biden, por todas las metidas de pata de López Obrador en materia diplomática.

Pero por que se dice eso, pues recordarán que el pasado martes Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México le hizo una visita en Palacio Nacional, al presidente López Obrador, según para analizar los pormenores para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Fue la reunión más larga que hace Ken Salazar, más de cuatro horas, pero los detalles de la cumbre ya vienen programados, entonces la pregunta es qué negociaron, piensa mal y acertarás, pues la entrega de Ovidio.

Seguro que pactaron otras cosas más que jamás las conoceremos hasta un par de años después, pero ayer el secretario de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, hizo caravana con sombrero ajeno al decir que ellos fueron los estrategas para la detención del “Chapito”, cuando la realidad, fue otra, la DEA y agentes del vecino país, fueron los que ubicaron al narcotraficante y a sus secuaces.

No descartamos que el presidente sabía del operativo, pero durante la mañanera de ayer, fingió demencia al asegurar a reporteros que nada sabía de lo que ocurría en Sinaloa.

A pesar de la detención y de los compromisos hechos y de los cuales saben muy bien Ken Salazar y López Obrador, este sigue protegiendo a delincuentes, pues según Ebrard, por el momento México no tiene la mínima intención de extraditarlo. Así de traicionero es el inquilino de Palacio.

AYUDA A LOS POBRES, DE LÓPEZ, MÁS “ATOLE CON EL DEDO”

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su gobierno ayuda a los más pobres por “estrategia política”, no porque sea una inclinación personal suya, ya que es “ir a la segura” para tener quien defienda a la llamada Cuarta Transformación.

Dijo que entre los pobres que reciben ayudas se cuenta con apoyo seguro para defender el proyecto, no así entre las clases medias, altas y la “intelectualidad.

No obstante, el inquilino de palacio sostiene que tiene la “conciencia” tranquila, si es que tiene conciencia, porque a todos nos consta que al presidente anda mal de sus facultades mentales, es decir que ya el agua no le llega bien al tinaco, tiene carencias graves y eso hace que muchas veces recule en cosas que ni él se imagina decirlas.

Solo basta recordar que durante la “mañanera” del 4 de enero del 2023, López reconoció públicamente y con el cinismo que le caracteriza que su estrategia político electoral es burlarse de los ciudadanos pobres a cambio de su voto.

“No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce ayudar a la gente humilde; a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso… pero, además, ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabes que, cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos; de los pobres, dijo sin inmutarse.

Es decir, el tabasqueño persigue la ambición de siempre, el poder, por lo que le apuesta al control clientelar para mantener su poder y el de su partido Morena en el próximo sexenio, a partir de la elección presidencial del 2024.

DEL MONTÓN

Tras la detención de Ovidio Guzmán López (a) El Ratón, la iglesia católica exigió a los narcos recapacitar y al gobierno, mantener la estabilidad. Luego de la ola de violencia desatada en Sinaloa por la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán, la iglesia católica solicitó a los narcotraficantes recapacitar sobre sus acciones y al gobierno, mantener la estabilidad nacional. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó los hechos que mantienen encerrados en sus casas a decenas de sinaloenses y lanzaron un nuevo llamado a la paz. “En medio de estos episodios de muerte y crimen que se padecen en nuestra Nación, denunciamos públicamente estas situaciones y exigimos a todo grupo criminal recapacitar ante el dolor y el sufrimiento que ocasionan a sus propios hermanos”, es el mensaje a los generadores de violencia. * * * La Facultad de Derecho de la UNAM informó ayer que analizará en su próxima sesión del Consejo Técnico, a realizarse el 9 de enero próximo, para analizar la situación de la académica quien asesoró la tesis objeto de plagio de la ministra Yasmín Esquivel. La facultad indicó que en la reunión convocada únicamente se tratará el caso de la académica Martha Rodríguez Ortiz, así como “los probables conflictos legales ventilados en los medios de comunicación y en distintas instancias universitarias”. Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de los mismo.