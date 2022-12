Adán Augusto, el discreto presidenciable

De manera silenciosa y a lo largo de más de un año, a partir de que fue nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha ido creciendo progresivamente, a través de una operación política exitosa en el que se siente como pez en el agua.

Es Adán Augusto el funcionario de mayor con confianza y lealtad del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ofrece hasta seis mensajes en el día, genera polémica, pero también sabe conciliar, generar acuerdos, negociar, dialogar y mediar entre los Poderes.

Es un hombre de pocas palabas, serio y muy inteligente, contador de anécdotas y gran promotor de las iniciativas del mandatario federal. Un secretario de Gobernación que ha dado más de lo que se esperaba, a través de una relación política cordial con gobernadores, alcaldes y partidos políticos, además con diversos sectores sociales.

Al principio se mostraba renuente ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación. Con respeto contestaba que no podía contestar: “Yo respeto mucho su derecho a preguntarme, respeten ustedes mi derecho a no responder o a no dar declaraciones».

Sin embargo, luego de darse a conocer que Adán Augusto era una de las figuras principales como candidato por Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, Adán Augusto comenzó a moverse, pero también los políticos, legisladores y simpatizantes, recibieron la noticia con gran aceptación. Incluso, en los masivos políticos le gritan: ¡Presidente, Presidente, Presidente!

Lo más importante es que Adán Augusto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo ha manifestado en eventos públicos, le ha llamado hermano, funcionario competente, hermano, funcionario de diez, entre otros elogios, que dejan en claro quien será el sucesor de la Cuarta Transformación.

Se ha vuelto muy activo en redes sociales y seguramente aumentará su trabajo político en este próximo año, para continuar posicionándose y estar preparado para lo que venga en el 2024, que es sin duda, la candidatura presidencial por Morena.