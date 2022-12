Instruyen al embajador Monroy regresar a México

México.- Luego de que el embajador de México en Perú fuera declarado como persona non grata, el Gobierno mexicano instruyó a Pablo Monroy Conesa regresar a territorio nacional con el fin de resguardar su seguridad e integridad física.

Y es que esta tarde el gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” de México, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Informo que el gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasien una declaración.

En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que la Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión.

“ Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento”, se lee en el texto.

“México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”, concluye el documento.

Al respecto el canciller Marcelo Ebrard indicó a través de redes sociales que la decisión de fijar 72 horas para expulsar del país al embajador Pablo Monroy es una decisión infundada y reprobable.

“ La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición”, escribió el diplomático.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas