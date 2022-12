Bellakath planea demanda tras reclamo de su tema Gatita

México.- La sensación del momento, Bellakath transmitió un live mediante su cuenta de Instagram en la que con lágrimas en los ojos pide ayuda a sus seguidores. Esto luego de que su tema “Gatita” ha sido bajada de aplicaciones como TikTok e Instagram.

“Me acaba de pasar algo que yo no me esperaba, ni siquiera me lo imaginaba, pero más que nada que me acuerdo me dan ganas de llorar, necesito que la gente se entere de lo que está pasando”, inició su transmisión.

En medio del live y con lágrimas en los ojos, Katherine Huerta, nombre real de la cantante de reggaetón, mencionó que ella tiene registro de que su tema es el original.

“La canción ‘Gatita’ me pertenece a mí. Y bueno, el día de ayer me llegó un correo en donde alguien más la reclamo y que supuestamente la canción es de alguien más. Yo la tengo registrada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram y TikTok, porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad.

“Me di cuenta ayer y yo tenía que dar show, como es posible que la gente ¿tanto me odian? ¡No soportaron!”, dice Bellakath en su video.

De igual forma Bellakath informó que habrá una demanda millonaria por dicha acción ya que el tema es de “los mexicanos”.

“Vamos a hacer una demanda multimillonaria, hasta se crearon una cuenta fake, no sé cómo la gente puede llegar a tanto”, agregó.

Finalmente agradeció a sus seguidores ya que el tema se ha convertido en un fenómeno global en las plataformas de streaming compitiendo con temas de artistas como Anuel AA.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas