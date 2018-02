Vuela Ramírez en jet y aeronaves privadas

El dirigente y diputado local, Eduardo Ramírez Aguilar, utilizó un Jet Hawker 800 privado para trasladarse a la ciudad de Toluca, cuyo costo de alquiler oscila en más de 250 mil pesos y en el cual habría hecho más de 30 vuelos en menos de tres meses.

El Jet Hawker 800 con matrícula N225B, con registro en Estados Unidos, tiene un valor comercial de 300 millones de pesos. Asimismo, el líder del PVEM, dispone de una flotilla de aeronaves de manera periódica, Cessna 560 con matrícula XA-PRO, un Learjet con matrícula XB-ALT y un jet H25B con matrícula XA-FLA.

El actual diputado local, a quien el Congreso no le ha aprobado la licencia para separarse del cargo, tiene un sueldo de acuerdo a la página de transparencia del Congreso del estado de casi 60 mil pesos mensuales.

Y ERA respondió: “Rásquenle”

“Por mí rásquenle”, respondió el precandidato por la gubernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, luego de que Excélsior difundiera una nota informativa en la que se señala el uso indiscriminado de vuelos privados por parte del “verde ecologista”.

A través de la red social Facebook, Ramírez Aguilar invitó a sus detractores a tener mayor talento y mayor audacia, “y que los asesores de este candidato jueguen limpio; ahorita la gente quiere escuchar propuestas, yo no me voy a quedar callado, no tengo nada que esconder”, dijo durante su trayecto al municipio de Tonalá, en el marco de su gira a la que denominó “por la dignidad”.

“Me he enterado que un medio nacional señala que uso un transporte aéreo 30 veces en tan solo un mes, es algo desproporcional, es algo que nadie se las cree”, sin embargo, hay que aclarar que la información vertida señala que fueron 30 vuelos en tres meses.

Por otra parte, el autodenominado Jaguar Negro, aseguró que el movimiento “por la dignidad” es un movimiento que nadie puede detener, y agregó: “No tenemos la culpa que su candidato no levante, nosotros traemos la fuerza de la gente (sic)”. (Con información de Excélsior y El Estado)