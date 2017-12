Velasco no escucha, no atiende y no resuelve

Tips Costeños

Por Cristóbal Ramos Solórzano

Gobierno que no escucha, no atiende y no resuelve

Falso y mentiroso es el actual gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello que dice estar cercano a la gente, cuando no dejan que se le acerque el pueblo y peor aquellos que le van a reclamar su falta de compromisos.

A casi un año de que concluya una de las peores administraciones gubernamentales de Chiapas, el saldo es negativo, no hay avances en el desarrollo, la corrupción sigue imperando y los chiapanecos cada vez más pobres.

A Manuel Velasco se le cae el estado a pedazos, hay una total ingobernabilidad donde la falta de respuesta a las demandas de organizaciones sociales y campesinas no encuentran respuesta, no son escuchadas, por el contrario la represión, la ley del garrote es la que impera en la entidad.

La descomposición social es alarmante, las confrontaciones entre los indígenas es un asunto pendiente donde no existe la capacidad de dialogo y dejan que los conflictos se recrudezcan al grado de llegar al enfrentamiento. No existe capacidad para lograr acuerdos, la política interna en el estado ha fallado.

El fracaso de este gobierno es evidente, el poder en manos de inexpertos e incapaces como Manuel Velasco, solo propició incrementar el rezago social, los índices de pobreza no bajan y la robadera sigue adelante.

Las mujeres luchonas son utilizadas como bandera política electoral conformándose con una despensa que no les resuelve el problema de pobreza y que en muchos de los casos esta gente es acarreada con la promesa de recibir un apoyo.

Manuel Velasco Coello ha gastado millones de pesos en publicitar su imagen, en lugar de atender las demandas de los chiapanecos, es un adicto a la publicidad que no le importa cuanto se tenga que pagar por el culto a la personalidad.

El aún gobernante le falló a los chiapanecos, le quedó muy grande el puesto, no supo como administrar los recursos y hoy tenemos a una entidad endeuda y semiparalizada en su actividad económica.

Ante la cerrazón y falta de respuesta, los conflictos sociales se han agudizado y no hay día que no se den bloqueos de carreteras, marchas de protesta, tomas de edificios públicos, tomas de casetas de cobros y plantones de protesta frente al palacio de gobierno en la capital del estado.

El problemas educativo, la crisis en hospitales y clínicas de salud, el transporte público, inseguridad, entre otros rubros siguen sin resolverse ante la incapacidad de este gobierno que está más preocupado por ver a quién van a dejar como gobernador, en lugar de atender los asuntos pendientes.

Los resultados son desastrosos, seguimos siendo un estado en extrema pobreza.

De acuerdo con el Coneval, nuevamente Chiapas obtuvo la primera posición, con el 76.2 por ciento de población en pobreza y que equivale a aproximadamente a 3 millones 961 mil habitantes, de los cuales un millón 629 mil 200 viven en pobreza extrema, seguido por el estado de Oaxaca con 66.8 por ciento, Guerrero con el 65.2 por ciento y Puebla con 64.5 por ciento.

En este sentido, los datos proporcionados por la Sedesol no han referido variación alguna en lo que respecta al número de personas que viven en pobreza y pobreza extrema, sin embargo nuevamente en 2017 la dependencia federal ubica a Chiapas como el estado con el mayor número de pobres, con 3 millones 960,988, y pobres extremos, con 1 millón 654,355.

Esa es la realidad que vive nuestro estado, los números no mienten aunque al actual gobierno trate de maquillar las cifras y los índices de pobreza no se pueden ocultar.

Socios del Conejobus reclaman adeudo de seis meses

La herencia del ex gobernador Juan Sabines Guerrero de modernizar el transporte público urbano solo quedó en buenas intenciones, ya que en la capital del estado, el transporte urbano del Conejobus está en la quiebra por los adeudos que presenta en su administración.

Socios del sistema de Transporte Conejobus en la capital chiapaneca, demandaron al gobierno del estado, el pago inmediato de al menos seis meses de deudas y que la Secretaría de Hacienda, se niega a liquidar.

El socio representante, José Alfonso Rincón Gumeta, manifestó que este problema no es nuevo, que siempre el pago por parte de gobierno del estado se ha venido retrasando. Actualmente el adeudo suma una cantidad mayor a la de 13 millones de pesos, afectando a 127 socios.

Señaló que de las 90 unidades que inicialmente se usaron en la ruta 1, ahora solo 27sirven, las demás estas olvidadas.

“Cuando éramos la “Ruta 1″, nosotros sabíamos cómo trabajar el servicio, pero Juan Sabines Guerrero nos exigió, casi con amenazas, que entregáramos las concesiones, con la intención de modernizar el servicio” manifestó Alfonso Gumeta.

Los socios comentaron que Sabines Guerrero hizo la gestión con la ONU para bajar un recurso para la compra de biodiesel, recurso que fue efectivo pero que jamás llegó a las manos de los socios, y que es muy posible que el gobierno de Manuel Velasco siga cobrando.

Sin embargo, ante tal crisis el servicio del Conejobus no correría el riesgo de desaparecer, según Alfonso Gumeta, porque hay intereses y compromisos que no lo permitirían; “necesitamos que Manuel Velasco actué por capacidad propia, ese Spot que aparece en la tv en donde dice que es un gobierno que cumple y dialoga fuera una realidad, no estaría tomado el Palacio de Gobierno a cada rato” aseveró, Rincón Gumeta.

Avanza la consolidación del SEA: Eduardo Ramírez

Se avanza en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, luego de haberse nombrado a los magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa, organismo que forma parte de este Sistema.

Ramírez Aguilar dijo que a diferencia de otros estados, Chiapas sigue cumpliendo en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, con lo que se permitirá mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción a todos aquellos actos de corrupción, que tanto daño han hecho a nuestra democracia.

“Este tema es de gran relevancia en nuestra actualidad, pues si hay algo que realmente le importe a la gente, es precisamente el combate a la corrupción y la transparencia en el ejercicio del recurso público”, destacó.

Eduardo Ramírez dijo que dicho Tribunal, será un órgano autónomo encargado de temas relacionados a las sanciones que se les impugnen a los servidores públicos por faltas de corrupción.

En sesión ordinaria y también como parte de la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción, esta Legislatura recibió la propuesta de quien será el Fiscal Anticorrupción, designado por la Fiscalía General del Estado.

Cabe destacar que en este proceso aún está por definirse el Consejo de Participación Ciudadana, el cual estará integrado por ciudadanos de trayectoria reconocida en el ámbito académico y de organizaciones ciudadanas.

Incentivos a inversión en ZEE deben ser igual para todos: Melgar

En reunión con empresarios del Soconusco, MELGAR aseguró que la instalación de la ZEE Puerto Chiapas, traerá múltiples beneficios y se debe buscar cancha pareja en incentivos de inversión para locales, nacionales y extranjeros.

“Los empresarios chiapanecos tienen la capacidad y preparación para ser actores principales en este gran proyecto, nuestro verdadero objetivo es consolidar los mismos beneficios que a los extranjeros, porque sólo generando riqueza vamos a combatir la pobreza y la ZEE Puerto Chiapas es una gran oportunidad”, puntualizó MELGAR.

Cabe destacar que en días pasados MELGAR participó desde el Senado, en la sesión de trabajo de la Comisión de Fomento Económico y la Comisión Especial Sur-Sureste, donde dio seguimiento a la reunión del Gobernador Velasco con las ZEE, para buscar la mejor estrategia de inversión a favor de Chiapas y los chiapanecos.

Destacó que con la ZEE se necesita un gran plan de infraestructura e inversión con enfoque productivo para darle valor agregado a los productos regionales, asimismo se debe abrir el abanico de oportunidades a la banca de desarrollo, para impulsar la inversión con tasas preferenciales a empresarios locales.

“Puerto Chiapas y las ZEE representan el verdadero reto de la administración pública, por eso buscamos cancha pareja para todos los inversionistas locales, nacionales y extranjeros en la ZEE Puerto Chiapas, con menos política y más resultados”, finalizó Melgar Bravo…. Nos leemos en la próxima D.M correro cristobalrs61@gmail.com celular 9626957927