Vanessa Bauche interpreta el personaje más difícil de su carrera en serie “El Capitán”

México.- La actriz mexicana Vanessa Bauche interpretará a “Brígida” en la nueva serie “El Capitán”, un personaje que, aseguró, ha sido el más difícil que ha interpretado hasta el momento en su trayectoria.

En entrevista con Notimex, Bauche externó que “es el reto más grande que he hecho en series, además es mi primer protagónico en televisión. Protagónico/antagónico porque es un personaje muy complejo que descubrirán a lo largo de la historia”.

El papel que desarrollará, será el de una joven de “veintitantos”, que terminará como una mujer de alrededor de sesenta años, debido al periodo transcurrido dentro de la trama. Interpretación para la cual, la actriz de “Amores perros”, tuvo que hacer un gran esfuerzo tanto en la preparación física como en la psicológica.

“Fue todo un desafío poder hacer toda la construcción de “Brígida”, lograr una caracterización física, vocal e interna, sobre todo porque quería que se asemejara lo más posible a la esposa del señor Carlos Camacho en la vida real”.

Para conseguir esa semejanza, Bauche tuvo que subir de peso casi 10 kilos, lo cual, afirma no le costó, “no me di cuenta exactamente cómo fue sucediendo, no es nada difícil subir de peso, lo que cuesta es bajar”, comentó entre risas.

De igual manera necesitó una preparación emocional para apropiarse del carácter requerido, para lo cual asegura, se inspiró en su madre para imitar los movimientos, y la expresión corporal porque “el cuerpo refleja mucho el estado anímico”.

“Brígida” (esposa del protagonista “El Capitán” Camacho) es una mujer que con el paso de los años se vuelve un ser más oscuro y más triste debido a las penas provocadas por diversos acontecimientos que se suscitan durante las cuatro décadas en las que se desarrolla la trama.

“El Capitán” es una serie dirigida por Álvaro Curiel y Emilio Maillé, que se basa en la vida de Carlos Camacho Espíritu, fundador de la reserva ecológica Africam Safari, ubicada en el estado de Puebla.

Es protagonizada por Humberto Zurita, quien dará vida a dos personajes distintos, y cuenta con las actuaciones de José María de Tavira y Ximena Ayala. Su estreno será este lunes 7, en punto de las 20:00, a través de la señal de Imagen TV.

Vanessa Bauche es considerada una de las estrellas del cine mexicano, ha participado en “Hasta morir” (1994), “Un embrujo” (1998), “Un dulce olor a muerte” (1998), y “Amores Perros” (2000), entre otras.