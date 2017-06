Valle Verde no podrá usar nombre de Jaguares

Finalmente no habrá un nuevo Jaguares de Chiapas en la Liga Premier. El presidente de la otrora Segunda División, José Vázquez Ávila, explicó que por normatividad de la Federación Mexicana de Futbol, el nombre “Chiapas Jaguar” está prohibido para su uso, luego de que el Verde Valle FC, escuadra del municipio de Jiquipilas en Chiapas, anunció este domingo que tomaría el nombre, además de que se mudará al Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez para la próxima temporada.

“Son normas que tiene la Federación y no puede darse así. Los señores Chargoy son los dueños de ese nombre y no es tan fácil utilizarlo. Nosotros ya en ese sentido (del nombre) estamos revisando cada caso perfectamente bien, que cumpla las normas y que no tenga ninguna situación que impida cualquier nombre deportivo de los clubes que van a jugar en la Liga Premier”, señaló Ávila en entrevista con Mediotiempo.

El dirigente indicó que el Verde Valle FC deberá registrar otro nombre entre el martes y a más tardar el miércoles, ya que la Liga Premier debe presentar a la brevedad el calendario del próximo Apertura 2017.

Sobre la utilización del Víctor Manuel Reyna, Vázquez Ávila mencionó que además de que el Verde Valle deberá acreditar ante la Liga Premier el préstamo del inmueble por parte del estado de Chiapas, se le deberá remover la imagen, escudo y colores del club “Chiapas Jaguar FC” que fue desafiliado hace unas semanas.

“Sí, yo creo que sí (se tendrá que remover la imagen). Es una situación en la que ellos (el Verde Valle FC) deben presentarnos el documento ya del estadio con todas las garantías de que van a poder usarlo en todos los sentidos. Si cumple con eso, sí podrá jugar en la Serie A de la Liga Premier”.

Finalmente, el directivo recalcó que no existe ninguna relación con la familia López Chargoy, dueños del nombre “Chiapas Jaguar FC”, con la dirigencia de la Liga Premier, a raíz de que se dio a conocer la mudanza del Verde Valle.

“Yo no tendría por qué tener relación con ellos de ninguna forma, porque además simplemente nosotros lo que hacemos es decir: ‘esto sí se puede, esto no se puede’. Las razones se las damos a quien le digamos. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de los señores López Chargoy”, finalizó.