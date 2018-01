Valera convoca a unidad en Por Chiapas al Frente

El precandidato al gobierno de Chiapas, Diego Valera Fuentes convocó a todos los aspirantes de la coalición Por Chiapas al Frente a establecer un pacto de unidad y propuso la realización de al menos dos debates como parte del proceso interno de selección del candidato.

Valera Fuentes insistió en la importancia de construir un proyecto común de gobierno que brinde certidumbre a los chiapanecos y, al mismo tiempo, permita retomar el rumbo en la entidad a partir de la suma de aportaciones de la sociedad civil organizada.

En este sentido, el diputado federal por el PRD señaló que el debate y la exposición de ideas de todos los precandidatos registrados por el sol azteca, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) fortalecerían a la coalición, cuya conformación se perfila como una verdadera alternativa para los chiapanecos en el marco del proceso electoral.

El legislador, en un mensaje con motivo del inicio de las precampañas a la gubernatura en Chiapas, dijo:

“Sería muy útil que Por Chiapas al Frente contribuya al diálogo y permita que los precandidatos expongamos nuestros planteamientos y proyectos, y que este debate forme parte del proceso de selección del candidato”

De acuerdo con el calendario del proceso electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el periodo para la celebración de precampañas de la elección a gobernador inicia el 23 de enero y concluye el 11 de febrero.

Valera Fuentes dijo que Por Chiapas al Frente tiene la oportunidad de convertirse en la única coalición que celebre un proceso de selección de candidato realmente transparente y democrático, que la sitúe como la mejor opción dentro de los comicios y salga fortalecida en el ánimo y la confianza de los chiapanecos.

Incluso, consideró que la apertura al diálogo y al debate de ideas en el Frente propiciaría que militantes y simpatizantes que no encuentren cabida en otros institutos políticos puedan encontrar aquí la plataforma para participar de forma responsable en la construcción del proyecto que Chiapas necesita para salir adelante.

Valera Fuentes detalló que los debates podrían desarrollarse en dos fechas bajo una temática previamente definida, ante organismos imparciales y con la única finalidad de facilitar el intercambio y la exposición de ideas que hagan valer la democracia.

Como precandidatos a la gubernatura en la coalición Por Chiapas al Frente participan María Elena Orantes, diputada federal de MC; el ex alcalde de la capital chiapaneca, Francisco Rojas, del PAN; y por el PRD, el diputado federal Diego Valera Fuentes, el ex senador Rubén Velázquez y como candidato externo, José Antonio Aguilar Bodegas. (Fuente: El Heraldo de México)