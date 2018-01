Vació las tarjetas bancarias de su patrón

Cintalapa.- Una mujer fue detenida la tarde de este miércoles, luego de haber sido descubierta por el patrón, de haberle vaciado sus tarjetas bancarias.

De acuerdo con los datos obtenidos, a eso de las 16 horas la policía municipal se ubicó en al 2ª poniente entre 8 y 9 sur del barrio referido, se entrevistaron con Dijamar Ramírez Aguilar, propietario de una purificadora de agua denominada “Fuente de Vida” y quien narró a los uniformados lo sucedido.

“El martes mi familia y yo hicimos un viaje a la capital del estado, andando allá, me llegan varias notificaciones al celular donde del banco (Bancomer) me anunciaba que de mis tarjetas habían hecho varios movimientos, y como yo no sabía que estaba pasando, me dirigí a la sucursal más cercana a cancelar los plásticos, cuando regresamos a casa nos dimos cuenta que unas alhajas ya no estaban en donde las habíamos dejado y tampoco dinero en efectivo que tenía guardado”.

Este miércoles, dejé otro plástico a la vista de todos y fingimos salir otra vez de la cuidad, al volver, la tarjeta ya no estaba, porque al contar con reporte de robo o extravío, el banco la retuvo”.

El afectado dijo que al no tener dudas de quien era la que “ratera”, habló con su sirvienta de nombre Juquila “N”, quien tenía 4 meses de estar trabajando con ellos, quien al verse descubierta, -según el agraviado-, aceptó que en complicidad con su hermana Marisa “N” habían sustraído las tarjetas de las que sacaron todo el efectivo que había.

Ramírez Aguilar dijo que sí procedería en contra de la “manos largas” ante la fiscalía del ministerio público por el delito de robo y abuso de confianza, para que le devolvieran la cantidad de 25 mil pesos, y para que quedara un antecedente ante la instancia competente.

En ese sentido, la policía municipal se llevó detenida a la mujer, y el afectado espera que el MP realice su trabajo para que la responsable devuelva lo que presuntamente se robó.