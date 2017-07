Usuarios de smartphone se ponen en riesgo

México.- Un estudio llevado a cabo por Kaspersky Lab y Toluna reveló que en Latinoamérica 92 por ciento de los usuarios de teléfonos inteligentes comparte fotos y videos de sus viajes, hábito que pone en peligro su información confidencial.

De acuerdo con un comunicado, aquellos que más información comparten, ya sea con personas conocidas o con el público en general, ponen en mayor riesgo la información contenida en sus dispositivos, los cuales pueden ser vulnerados física o digitalmente.

El estudio llamado My Precious Data: Stranger Danger, reveló que 47 por ciento de los usuarios que comparten su información en línea ha experimentado pérdida de la misma en sus teléfonos inteligentes, lo que les ha generado dificultades en su vida, tanto digital como real.

La información que es robada o se pierde en muchas ocasiones se pone en peligro por malos hábitos de los usuarios, quienes suelen dejar en manos de otras personas sus dispositivos inteligentes, los dejan desbloqueados en lugares públicos o comparten su NIP, lo que los deja más propensos a padecer pérdida de datos.

Asimismo, arroja que 65 por ciento de los usuarios que comparten su teléfono inteligente con otra persona ha padecido pérdida de datos en el teléfono. Pero el acceso al dispositivo inteligente no sólo se consigue de manera física, los hackers pueden acceder a información sensible de estos aparatos de manera digital, y para ello aprovechan los hábitos de los usuarios, quienes suelen compartir información sensible en línea.

El estudio arrojó también que en América Latina 21 por ciento de los usuarios de aparatos conectados a Internet fue propenso a compartir información con otros usuarios que no conocían. De aquellos que han compartido su información con desconocidos, 59 por ciento ha padecido pérdida de datos.

El director de Consumer Business en Kaspersky Lab, Andrei Mochola, señaló que las personas que suelen compartir su información con más frecuencia están más vulnerables a padecer pérdida de información que los usuarios más reservados.

De acuerdo con Kaspersky Lab, la mejor manera para mantener a salvo la información contenida en los dispositivos son los buenos hábitos respecto a lo que se comparte digitalmente, así como la adopción de alguna solución que impida la entrada de software malicioso a los dispositivos.