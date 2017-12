Urge dar cuentas claras y transparentes: Soriano

Frente al hartazgo social, producto de la desatención que viven los chiapanecos en materia de salud, seguridad, empleo, falta de incentivos al campo y otros rubros económicos, la ex subsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y precandidata al Senado de la República, Alejandra Soriano Ruiz planteó una mayor fiscalización de la sociedad para evitar que la corrupción socave las estructuras del Estado.

La ex diputada local por Chiapas lamentó que millones de chiapanecos vean deteriorada su economía en tanto crece la ola de inseguridad, que ha cobrado valiosas vidas.

Señaló que, en la eventualidad de que en las elecciones del 2018 llegue al senado de la República, construirá una alianza estratégica entre ese organismo y la sociedad chiapaneca para garantizar la anhelada justicia social y que realmente se genere empleo para que no falten los alimentos en el hogar.

“No es posible, dijo, que no se pueda construir un Chiapas con seguridad y justicia y que los niños y mujeres indígenas de los altos estén muriendo de frío mientras hay una total pasividad gubernamental”.

Me declaro una candidata propositiva y gestora, si le va bien al gobierno le irá bien a Chiapas, recalcó la ex legisladora. “El estado necesita que pongamos por delante las coincidencias de las diferencias y vamos a señalar lo que no se está haciendo bien. Quiero ser alguien que gestione y acompañe la gestión de quien vaya a gobernar”.

La corrupción en México le cuesta al país 906 mil millones de pesos. No voy a cejar el compromiso de exigir la rendición de cuentas. Necesitamos un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que quedó trunco y hasta el momento no ha habido acuerdos para que el SNA tenga una cabeza.

El SNA fue un logro ciudadano y significa un parteaguas en el marco normativo de nuestro país, se trata de un logro de la sociedad civil que se organizó para conformar una iniciativa y combatir el problema social de la corrupción en nuestro país, añadió al exigir que se persiga a los corruptos de cuello blanco.

Es el caso de Sabines y de otros gobernadores. Pareciera que no importa cuánto se robe, cuánto se saquee. La corrupción nos ha dejado 40 mil millones de pesos en adeudos en Chiapas y no se ha hecho nada por combatir esto. Podemos tener las mejores leyes pero mientras no ataquemos de manera sistemática esto nos seguirá afectando.

No estoy a favor de premiar (con el voto) a un partido o gobierno que ha dejado a Chiapas en las actuales circunstancias. Urge dar cuentas claras y transparentes no solo en salud sino en el tema de la pobreza y la marginación, opinó al rechazar la continuidad de los “mismos”.

Vamos a darle buenos resultados a Chiapas que quiere senadores cercanos, que vivamos aquí, que acompañemos las principales demandas y que no nos la pasemos sólo en México. Estoy lista para representar al Frente y estoy sujeta a lo que se defina.