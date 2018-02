Único registro… Albores

De buena fuente

Por Erisel Hernández Moreno

Fuentes dignas de credibilidad nos indican que el único que registró su intención para ser precandidato fue el senador Roberto Albores Gleason, según signa el Convenio de Coalición registrado ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), conformado por el PRI, PVEM, PANAL, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, y además señala que esa Coalición será encabezada por el PRI y que su candidato será electo por el método que haya elegido ese mismo partido.

Agrega que la explicación jurídica indica que el partido político que vaya a encabezar una Coalición debe también elegir el método de selección de su candidato. Porque así está establecido en la ley respectiva y porque hay tesis jurisprudencial en ese sentido.

Sería ilógico, aconseja la razón, indican, que un partido político distinto venga a decirle al cabeza de Coalición cómo va a elegir a su candidato.

El PRI decidió, en tiempo y forma, que su candidato a gobernador surja de una Asamblea de Delegados, el único precandidato registrado es el senador Roberto Albores Gleason y es también el único que avisó al IEPC que haría precampaña y, por tanto, es el único que está haciendo precampaña en busca del apoyo de los delegados de su partido.

Aquel partido que hubiere tenido necesidad de hacer precampaña tenía la obligación expresada en la ley de notificarlo al IEPC, aparte de Albores Gleason, nadie más lo hizo, los tiempos ya se agotaron, el domingo 11 venidero concluyen las precampañas establecidas en la Ley respectiva.

Aclara la fuente, ninguno de los cuatro partidos restantes registró precandidato y mucho menos avisó al árbitro que haría precampañas. Los hechos, que están a la vista de todos, revelan que ninguno de los militantes de los otros partidos está haciendo precampañas.

Hasta ayer 7 de febrero, ya nadie podría registrar precandidatos a esa Coalición porque el plazo venció desde el 23 de enero pasado. El IEPC tenía diez días para revisar si los solicitantes cumplían con todos los requisitos. Así ocurrió también en tiempo y forma. El Consejo General del IEPC, en una sesión pública, aprobó la formación de la Coalición. Ayer miércoles siete de febrero, legalmente están coaligados los cinco partidos antes mencionados.

¿Podría romperse la Coalición? No, responde la fuente. A estas alturas ya no se puede. Nadie de esos partidos podría romper esa Coalición e irse a arrimar a otra y tampoco podrían salirse dos o más partidos para formar otra. El plazo para registrar Coaliciones venció el 23 de enero pasado.

La única forma que alguno de los cuatro partidos políticos restantes pudiera registrar candidato propio sería saliéndose, auto expulsándose de esa Coalición.

Pero, para que alguno de ellos pudiera salirse de ese grupo no basta con que su dirigente lo exprese.

Tendría que cumplir con un requisito elemental: que esa decisión haya sido tomada por los órganos de dirección del partido que se trate.

Y para eso tuvo que haberse publicado, previamente, una Convocatoria plenamente requisitada con fecha, hora y lugar específico para su realización, que se haya verificado la Asamblea, que los miembros de esa Asamblea hayan dado su aprobación para salirse de la Coalición, que todo eso conste en las actas correspondientes y, además, que todos esos testimonios hayan sido presentados por escrito ante el IEPC para notificar su salida.

Sólo así, cualquiera de los cinco partidos hasta hoy coaligados podría abandonar la referida agrupación.

No es tan simple decir: ya me quiero ir, adiós. No. Tiene que ocurrir todo ese procedimiento.

Si alguno de los cinco partidos políticos referidos cumpliera con ese procedimiento para abandonar la Coalición, formada hoy, tendría que irse solo y registrar un candidato propio.

Todo eso está escrito en el convenio de Coalición, contiene la voluntad expresa y está firmado por los representantes de los cinco partidos en mención. Ninguno de ellos debe darse por no enterado o por engañado

¿Quién será el candidato? La fuente diga de crédito, responde: Dicho de otra manera y después de haber analizado minuciosamente el contenido del Convenio de Coalición registrado ante el IEPC, el PRI encabeza esa agrupación, el senador Roberto Albores Gleason es el único precandidato a gobernador registrado para hacer precampaña y, por tanto, él es precandidato único que participará en la Asamblea de Delegados priistas a realizarse el próximo viernes 16 de febrero.

Y los cuatro partidos restantes –PVEM, PANAL, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido- deberán cumplir con algún protocolo para “postularlo” como su candidato a la gubernatura porque así lo han aceptado sus representantes cuya firma está estampada en el multicitado documento. Postularlo es igual a hacerlo suyo.

¿Y qué pasó con los demás? Un escrito del IEPC, revela que los precandidatos registrados por las Coaliciones aprobadas, son: Por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto Albores Gleason; por el Partido del Trabajo, Alfredo Antonio Kanter Culebro, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Adolfo Guadalupe Mendoza Méndez y Adolfo Moguel Palacios; por el Partido Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes López; por el Partido Morena, Rutilio Cruz Escandón Cadenas y Rodolfo Moguel Palacios; por el Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Aguilar Bodegas. Nadie más se registró como precandidato de nada.

RETAZOS

NO lo sé de cierto, todo indica que los graves problemas de carácter laboral que se generaron en la UNICH y la UNICACH fueron el detonante para el relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación. Una prueba de fuego para el nuevo secretario, Eduardo Campos, que tendrá que hacer uso de toda su habilidad y negociar ambos casos que tienen distintas aristas. A unas horas de que acabó el proteccionismo desmedido desde la esfera del poder en la dependencia educativa, la UNICACH se está convirtiendo en un polvorín. El control era evidente y ahora todos se pelean el poder, al grado de ya fueron expulsados varios integrantes del Sindicato de Empleados de dicha Universidad y se postulan a otros que estaban en paz hasta el martes por la mañana. Juego de intereses y la inestabilidad en puerta para el 13 de febrero fecha en que está emplazada la Universidad para que estalle la huelga de los trabajadores… ANDRÉS Manuel López Obrador declaró que si bien va “un poquito más arriba” en los sondeos de opinión, la encuesta de El Financiero, que le da 11 puntos de ventaja sobre sus adversarios políticos, “se acerca a los que estamos registrando en nuestras encuestas”. “Eso confirma que vamos a ganar, pero nosotros calculamos que vamos todavía un poquito más arriba”, subrayó el tabasqueño. Entrevistado al término de un mitin de precampaña en el municipio de Tlahuapan, Puebla, el precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) afirmó que en “sus sondeos” de opinión lleva en promedio 15 puntos de ventaja sobre el panista Ricardo Anaya y el priista José Antonio Meade… LA Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión no tiene ningún indicio, evidencia o línea de investigación de una posible intervención rusa en los comicios que tendrán lugar el 1 de julio para renovar la presidencia de la República, el Poder Legislativo y nueve gubernaturas. Así lo señaló el diputado con licencia, Jorge Ramos Hernández, presidente saliente de la Comisión de Seguridad de San Lázaro e integrante de la Comisión Bicamaral, al puntualizar que en su último informe no se dedicó una línea a ese asunto. Siempre que me ha tocado dar una opinión pública, lo hago con base en información seria y detenida y ni siquiera la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a la que pertenezco, me ha dado información al respecto”, puntualizó… LA decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, (Unicach) de otorgar el grado Doctor Honoris Causa al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, llegó a oídos del precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, quien exigió al general hacer su trabajo en lugar de hacer politiquería al recibir el reconocimiento. “Qué tiene que estar el secretario de la Defensa recibiendo un premio de la Universidad de Chiapas, esa es politiquería, que se ponga a hacer su trabajo. Lo digo de manera respetuosa, qué tiene que estar haciendo política el secretario de la Defensa y que no diga que no es política aceptar un premio, una condecoración Honoris Causa en Chiapas, de la Universidad. Qué tiene que ver eso con su función, con su trabajo”, cuestionó, según informó El Universal