Unachenses, acosadas por maestros y alumnos

Alumnas de las carreras de Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Facultad de Ingeniería compartieron las situaciones de violencia que han sufrido dentro de sus facultades por parte de alumnos, profesores y personal administrativo de la institución.

Las alumnas narraron las acciones violentas que han recibido por parte de sus compañeros y profesores a fin de denunciar y acabar con estos actos que las vulneran.

En el denominado Tendedero del Acoso resaltaron las siguientes fraseas: “Un maestro cada vez que me saluda se voltea para darme un beso cerca del labio”, “las mujeres son para pedagogía”, “las mujeres vayan a barrer, los hombres vengan a levantar las cosas”, “me gustan tus labios como para besarlos”, “qué bonitos te quedan los pantalones apretaditos”, “un maestro me dijo que las costeñas son calientes”, “en una ocasión un profesor me preguntó sobre mi situación sentimental”, “todavía me debes algo, fueron las palabras de un profesor días después que no acepté salir con él”.

Otras de las frases que más revuelo causaron fueron: “un maestro me pidió tener relaciones sexuales con él a cambio de pasarme en un extra. No accedí, estoy recursando”, “no solo los maestros. También los policías nos acosan con la mirada”, “Le di la mano al maestro para despedirme, me jaló y me dio un beso en la mejilla y me dijo: Así nos despedimos de las niñas bonitas”.

En ingeniería sobresalieron las siguientes frases: “me quejé en rectoría y lo único que me respondieron fue. Ay maestra como su caso hay muchos”, “un profesor me invitó a tomar un café y como no accedí me reprobó, “al caminar por la calle me cuido más de los insultos de los hombres que de los autos”, “me incomodan las miradas de un maestro”, “mis compañeros me dicen que soy puta y debo tolerarlo porque casi no hay mujeres en mi carrera”, “si así está la cola como estará la tortilla”.

Las alumnas prefirieron omitir los nombres de los hombres que las han violentado para evitar represalias, sin embargo hicieron la invitación para que más estudiantes de la Unach, así como de otras universidades públicas y privadas se unan al Tendedero del Acoso. (Fuente: Alerta Chiapas. Fotos: Osiris Aquino)