Tuxtlecos le piden a Castellanos que cumpla

Comerciantes y vecinos del mercado San Juan, uno de los más concurridos de la capital de Chiapas, le exigieron al alcalde Fernando Castellanos que deje de distraerse soñando con ser gobernador y que en vez de ello se ponga a arreglar las calles aledañas a este centro de abasto.

“El señor Castellanos no ha cumplido su promesa de pavimentar una calle cada día y menos mantenerlas sin baches; mire la polvareda que dejan los carros cuando pasan, ya la gente que no viene a mi tienda porque es mucho el polvo”, dijo Ariana Ruiz quien se dedica a la venta de comida para llevar.

Más adelante, en una taquería, el señor Andrés Gómez recriminó el alcalde que sean los ciudadanos quienes tengan que rellenar con piedras, escombro y otros materiales los hoyancos que dejó la pasada temporada de lluvias. “Yday, ¿para eso quería ser alcalde, para tener la ciudad en estas condiciones?. Yo vivo en la colonia Bienestar Social y nuestras demandas de drenaje, agua potable y seguridad nunca han sido atendidas”, dijo.

Enedina Enríquez, ama de casa que se abastece en el mercado del Sur dice que a ella le queda muy cerca dicho centro de abasto, pero que tarda mucho en llegar porque las calles está destrozadas y hay que circular a vuelta de rueda para no echar a perder el coche. “Le pido a Castellanos que se ponga las pilas, dicen que ya quiere ser gobernador pero Tuxtla le quedó grande y entonces no creo que pueda con todo el estado. Mejor que deje de perder el tiempo y que se ponga a cumplir lo que nos prometió cuando andaba en campaña”.

Entrevistamos a unas personas que, cubetas en mano, rellenaban con grava y piedras los hoyos de la Calzada Pencil. “Acá estamos haciéndole la vida más amable de los conductores, porque no es justo que sus carros caigan en estos hoyos. De paso nos ganamos un dinerito con las propinas que nos dan”, dijo don Ernesto Nuriulú.

“Desde temprano venimos para acá y tiramos agua para que el paso de los carros no levante tanto polvo, hay quienes lo agradecen y otros que no, pero ni modos que dejemos así los hoyos. Es una lástima que las autoridades no se preocupen por arreglar esta calle ya que pasan muchos carros”, dijo don Ariel Esquinca.

El sentir de todos los entrevistados es que el presidente municipal Castellanos Cal y Mayor ha hecho muy poco por Tuxtla y le reprochan que aún cuando no ha terminado el periodo por el que fue electo ya quiera irse a otro puesto. Lo recomendable, dijeron, sería que terminara lo que empezó y entonces sí que se vaya a buscar otro trabajo.