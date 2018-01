Tricolor, sin rumbo ni objetivos claros: priístas

Un grupo de ciudadanos que dicen ser militantes priistas, uniformados y encabezados por el regidor de Tuxtla Iván Camacho, se manifestaron inconformes y consideraron que ha sido una imposición lo del proceso interno para elegir al precandidato a gobernador.

Se reunieron en el parque Bicentenario y marcharon hasta las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, donde además de realizar un mitin depositaron flores blancas en la entrada del edificio.

De manera civilizada y respetuosa, aseguraron que se manifestaron para denunciar la falta de inclusión en el proceso interno para elegir el candidato del PRI a la gubernatura del estado, lo cual es fundamental para su partido y para los chiapanecos.

En alusión al ahora precandidato único Roberto Albores Gleason, rechazaron la política de puertas cerradas al diálogo partidista que mantuvo la dirigencia estatal en los últimos seis años, actitud que empobrece a la militancia.

Las simulaciones es lo que más daño genera al partido, y por años la simulación ha sido la principal bandera de las dirigencias; con simulación se trata a las bases y es con simulación con lo que se engaña a nuestro partido, una práctica reprobable.

Reprobaron que se haya cambiado una dirigencia para beneficio del partido sin rumbo, sin objetivos claros y cada vez más distanciados de la sociedad y su militancia.

Destacaron que en el 2000 se hizo patente que debían como partido cambiar de forma y de fondos, pero a lo largo de estos años no se ha cambiado absolutamente nada y las cosas van mal en peor.

El proceso electoral 2018 exigirá un esfuerzo y disposición, por lo que si no se buscan los consensos no habrá el ánimo que esta competencia requiere. Están seguros que de seguir como van no los llevará a ser buenos competidores en este proceso electoral.

Pidieron en base a sus derechos como militantes, que el PRI en Chiapas sea un partido abierto al diálogo y al debate que deje atrás esa postura de cerrazón e intolerancia a quienes pensamos diferentes.

A la militancia real y que da vitalidad al PRI se le debe tratar con respeto y dignidad, por lo que es necesario e inaplazable procurar que en sus procesos internos no se encuentre el interés de la militancia y no sólo se beneficie a grupo particulares.

Exigen la reposición del proceso. Tal acción será la muestra de disposición y atención al priismo. También al delegado del Comité Ejecutivo Nacional su intervención a favor del PRI y de la militancia, porque se tiene que ofrecer un PRI unido.