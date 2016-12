Transparencia llama a proteger datos personales durante compras

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recomendó a la población tener las precauciones necesarias para proteger sus datos personales al hacer las compras de fin de año.

En un comunicado, comentó que las compras efectuadas durante esta temporada involucran un tratamiento importante de datos personales, sobre todo cuando los pagos se realizan con tarjetas bancarias ·

Precisó que las operaciones con tarjeta de débito o crédito implican la recolección y uso de datos personales financieros y de identificación del consumidor, como el número de la tarjeta y la firma del cliente.

En ese sentido informó que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el primer trimestre del año las reclamaciones por posible fraude de clientes de la banca sumaron un millón 363 mil 271 pesos, 60 por ciento más que en el mismo periodo de 2015.

Entre las recomendaciones que hace el INAI destaca la de que las personas conozcan más sobre los derechos que tienen sobre sus datos personales cuando los proporcionan a algún comercio, los que se pueden consultar en el sitio www.inai.org.mx.

Sólo deben compartir los datos personales necesarios para la adquisición del bien o servicio del que se trate. Por ejemplo, si van a comprar un televisor no tendrían por qué solicitarles datos relativos a su estado de salud.

Sugiere proporcionar ese tipo de información cuando identifiquen plenamente a la empresa o persona que los solicita y se les informe con claridad las finalidades para las que la utilizará.

Una buena forma de informarse sobre ello, detalló, es leyendo el aviso de privacidad correspondiente.

El instituto señaló que los consumidores deben asegurarse que la dirección del sitio de Internet en el que comprarán sea un sitio seguro, para que la información proporcionada, incluida la de la tarjeta de crédito o débito, esté segura y en buenas manos.

Para evitar robo de datos se debe verificar que la dirección electrónica del comercio comience con la figura de un candado cerrado en color verde y las iniciales “https”.

Asimismo pide revisar si existe algún campo para que autoricen o no el uso de sus datos personales para fines de mercadotecnia o publicidad; si el campo está pre-marcado y no desean que sus datos se utilicen para esos fines se recomienda modificar la marcación y no otorgar el consentimiento.

Si se va a autorizar el uso de tus datos para esa finalidad pide tomar la decisión de manera consciente e informada.

Se recomienda también consultar el “Monitoreo de Tiendas Virtuales” que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre la confiabilidad de algunas tiendas virtuales en México.

El organismo enfatizó en la importancia de que no entregar datos personales a cambio de un producto o servicio “gratuito”, pues son muy valiosos y tienen un precio en el mercado.

Es mejor que sólo se porten documentos de identificación personal que consideren necesarios para comprar, pues debido a la concentración de personas en los comercios se pueden sufrir robos o pérdidas.