Transmitirá SCHRTyC serie sobre justicia

Ciudad de México.- La directora del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía (SCHRTyC), Susana Solis Esquinca suscribió un convenio de colaboración con la asociación civil “Mujeres en Frecuencia A.C.”, para la transmisión en las emisoras de radio del Sistema de la serie “Hablemos de Justicia con Doña Justa”, cuyo objetivo es difundir el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con perspectiva de género.

La firma de este acuerdo se dio en el marco de la presentación de la serie radiofónica “Hablemos de justicia con Doña Justa”, realizada este jueves en la capital del país, la cual estuvo cargo de la organización “Mujeres en Frecuencia A.C.”, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de su programa “Promoviendo la justicia”, que buscan difundir el Sistema de Justicia Penal Acusatorio entre mujeres de zonas rurales y populares.

Solís Esquinca destacó la importancia de que en la actualidad los medios de comunicación puedan ser grandes aliados, para prevenir la violencia y promover la justicia para las mujeres.

Esta iniciativa cuenta con la participación voluntaria de grandes actrices y actores como Angélica Aragón, Gabriela de la Garza, Evangelina Martínez, Gabriela Sosa, Gaby Betancourt, Joaquín Chablé, Raúl Moreira, Alejandro de la Rosa, Luis Curiel, entre otras personalidades, quienes trabajaron de manera solidaria para sensibilizar a la población acerca de los servicios y garantías del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como el derecho de acceso a la justicia.

La asociación “Mujeres en Frecuencia” destacó que de acuerdo con información del Instituto Nacional de las Mujeres, en México, cada año hay alrededor de 6.5 millones de mujeres violentadas, 600 mil violadas y dos mil 300 asesinadas. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en 2011, indica que sólo 30.6 por ciento de las mujeres violentadas se atreve a denunciar, el resto no lo hace porque piensa que se trata de algo sin importancia (26.9 por ciento), por miedo (25.2 por ciento), por sus hijos (21.4 por ciento), por vergüenza (19 por ciento), porque no sabía que podía denunciar (14.5 por ciento), y porque no confía en las autoridades (11 por ciento).

“Estas respuestas obligan a reflexionar sobre las condiciones que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y las acciones que como sociedad podemos realizar para cambiar este panorama”, aseveró la Directora del SCHRTyC.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A. C., que comenzará la difusión escalonada de la serie en las diversas radios públicas del país, entre ellas las emisoras del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía donde se transmitirá a partir del próximo tres de julio los días lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 11:00 horas.