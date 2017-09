Tragedia, pobreza y desigualdad, lastres de Chiapas

A 193 años de la federación de Chiapas a México no hay nada que celebrar, porque los saldos sociales y económicos para la entidad no son festejo, sino más bien son un registro desafortunado, el más bajo del país, lejos de los Objetivos del Milenio de 2015 y de los Objetivos del Desarrollo Sustentable para 2030, señaló la Maestra Elisa Gutiérrez Gordillo, docente de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En tanto, sostuvo que tenemos pendiente el reto de construir un proyecto de nación, donde se tienen propósitos pero tal parece que todo lo que hacemos no nos lleva a ningún lado. Tenemos que luchar por un Estado fuerte, con las ideas modernas de la libertad, la igualdad, el progreso, pero gobiernos van y gobiernos vienen y no lo hemos logrado.

Dijo que en 1824, Chiapas decidió unirse a la recién nación independiente; votó históricamente para federalizarse. Sin embargo, hoy, es el último lugar en el bienestar de la gente, sin crecimiento económico, con problemas en la gobernabilidad, un año de contracorriente en la seguridad y con un oficio político plegado de impericias y desaseado, surgido de las malas prácticas del corporativismo y la alternancia.

El sismo del 7 de septiembre nos vuelve a demostrar nuestra enorme vulnerabilidad y nuestras debilidades en la prevención. Se anidan con la tragedia, la pobreza y la desigualdad; la trilogía despiadada.

Anotó que es necesario entonces crear una política de políticas para enfrentar el desafío para los próximos años; una Agenda para el Desarrollo Sustentable y otra para la Gobernabilidad y la Seguridad.

En este contexto, la académica señaló que el reto está en que tenemos que preparar a los ciudadanos, a través de las universidades y las instituciones, para poder lograr la nación que queremos y que merecemos.

Hay que trabajar con los jóvenes que van a tomar las decisiones en el futuro, siempre además del contenido necesario para su formación, hay que inculcarle el amor a Chiapas, el cual es de nosotros, subrayó.

Se necesitan a la vez, crear políticas que permitan lograr estos ideales de la libertad, el progreso y la felicidad, pero con las condiciones que estamos actualmente no será posible.

Desafortunadamente ahora tenemos políticos que no están educados, no aman su trabajo ni su espacio, por lo tanto no pueden hacer las cosas razón como lo debemos hacer, puntualizó.