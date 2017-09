Terminó encaramado sobre un automóvil

Pasadas las 07.00 horas de este jueves una motocicleta terminó sobre el cofre de un vehículo particular en un nuevo hecho de tránsito en la capital chiapaneca.

Esta vez la prolongación de la Quinta Norte, frente al Parque Recreativo “Caña Hueca”, fue el escenario del accidente.

Según información preliminar una motocicleta fue colisionada por un vehículo Buick Century (que está a la venta) luego de que el chofer de esta unidad, Josué, de 32 años de edad, realizara una vuelta en “u”, maniobra prohibida que ocasionó que el motorrepartidor, Armando López Barrientos, de 31 años, cayera al suelo y su moto terminara sobre el cofre del automóvil.

El motorrepartidor resultó ileso, sin embargo fue valorado en el lugar de los hechos por paramédicos de Protección Civil.

Por su parte, el conductor del automóvil indicó que no tuvo la culpa del accidente. No obstante, serán los peritos de tránsito quienes desmientan o no esta versión.