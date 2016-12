Talavera motivado por nominación como mejor portero de la Concacaf

México.- El portero del Toluca Alfredo Talavera afirmó que su nominación a mejor portero de la Concacaf en el 2016, junto a su compatriota Guillermo Ochoa, es una motivación más en su carrera.

Talavera agregó que trabaja por el equipo, convencido de que el esfuerzo rinde sus frutos como fue el reconocimiento a mejor arquero de la zona, junto con Guillermo Ochoa, del club Granada de España y Nahuel Guzmán, de Tigres de la Liga MX.

“Una de las razones por las que trabajas es, primero para ayudar al equipo y segundo, porque en este caso tengo metas personales, y si estoy en la terna es por el esfuerzo, la disciplina, el trabajo de todos los días”, declaró.

“Tala” dijo que su meta es mantenerse en la titularidad de Toluca y sabe que eso le permite estar también en Selección Nacional, “estar ahí es por el trabajo de todos los días y busco ser titular en la Selección, pero nada de eso puede pasar si no hago mi trabajo a conciencia y entregando todo en mi equipo, el Toluca”.

El 2017 será un año importante en cuanto a retos, tanto a nivel Selección con eliminatoria mundialista, como con el Deportivo Toluca Futbol, con la celebración del Centenario, buscar entrar a una liguilla y el título 11.

“Se vienen muchas cosas muy importantes, entre ellas las eliminatorias, esperamos estar ahí, estamos imaginando todo el grupo, también otra meta muy importante que es conseguir la onceava que es perseguida por mucho tiempo y yo creo que la afición, el club, nosotros mismos ya nos merecemos la onceava y es lo que estamos buscando.

Hay muchos retos y hay que lograrlos”, consideró el arquero. De cara al festejo de Navidad, “Tala” expresó sus deseos: “Creo que mientras tenga salud creo que con eso podemos hacer muchas cosas, hay metas, sueños, pero creo que le he pedido a Dios salud y sabiduría, ya de lo demás me encargo yo. Yo tengo una frase que le pido salud, sabiduría, y el trabajo y la disciplina me encargo yo”.