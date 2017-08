Sujeto atropellado demanda justicia

Tapachula.- Ezequiel Salvador González, un ciudadano de esta localidad, quien fue atropellado y perdió parte de uno de sus pies durante un accidente automovilístico, exigió a la Fiscalía General del Estado(FGE) que agilice su proceso y el culpable pague los gastos necesarios.

Explicó que ha batallado legalmente para que le pague una prótesis, se le retire un clavo de la pierna, así como el tratamiento y rehabilitación, tras haber sido atropellado por un automovilista.

Relató que en octubre de 2015, Carlos Alberto N., lo atropelló al pasarse un alto, y a la fecha no se ha hecho responsable de los gastos, por lo que ahora solicita que se le pague la cantidad de 84 mil 096.63 pesos.

“Un Ministerio Público de apellido Del Porte, sólo me daba largas y no resolvían mi caso, así que comencé a pedir ayuda con los asesores jurídicos, y me dijeron que no había manera de proceder, luego pasé con una licenciada de nombre Cinthia, posteriormente con otro Ministerio Público de nombre Quero, y ahora está Jaime ‘N’, quien me dijo que ya había prescrito mi denuncia, que no había declaración, por lo que levanté una queja contra los servidores públicos”.

Refirió que después de dos años, una larga recuperación y varias quejas contra funcionarios públicos, se pudo iniciar la investigación, así como las audiencias contra Carlos Alberto “N”, quien fue considerado culpable por las autoridades encargadas de impartir justicia, pero no ha logrado algún avance para atender su estado de salud, por el contrario “me suspendieron la atención médica, y sufro de dolores y todavía tengo el clavo”.

Finalmente dijo que Carlos Alberto “N” se niega a pagar la atención médica, y se excusa que la aseguradora ya lo hizo, pero “no es cierto, además, necesito una prótesis que vale 25 mil pesos y el pago del retiro del clavo que está adherido a mi hueso, que me cobran 25 mil pesos, y ya tengo los presupuestos, más los gastos de curación, los tratamientos y la rehabilitación”.

El afectado dijo que solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se atienda su caso y no quede en la impunidad.