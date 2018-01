¿Sorprenderá el Willy Ochoa?

Por Ruperto Portela Alvarado

Mientras “los otros”, los vecinos de enfrente ya casi tienen a su candidato para la gubernatura de Chiapas, el PRI que regentea el “Talibán” JULIÁN NAZAR MORALES, siguen en sus indecisiones aunque ya el Comité Ejecutivo Nacional emitió la convocatoria correspondiente, con sus trampas, como siempre.

Parece que MORENA ya tiene su candidato en la persona del “ínclito” RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Parece que no le costó mucho trabajo pero si mucho dinero para obtener primero la coordinación estatal del “peje-partido” y luego ser “carta vista” para la candidatura a gobernador.

Los que no sufrieron ni tuvieron confrontación para nombrar a su candidato fue el partido parásito, “Podemos Mover a Chiapas” que eligió por unanimidad del Consejo Político y el aplausómetro al Farandulero, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, quien es el gerente general de este instituto propiedad del gobernador MANUEL VELASCO COELLO y su señora madre, LETICIA COELLO GARRIDO.

El partido Verde Ecologista en Chiapas todavía está en la disyuntiva de ir en alianza, coalición o lo que sea, junto al PRI, que ha sido su “amasiato” por muchas luchas electorales. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR está en la antesala de ser el candidato a gobernador por el verde, en caso que haya “divorcio” con los amorosos de “corazón rojo” tricolor o se casen otra vez.

Todos están en la disyuntiva de que sea uno u otro el candidato del PRI-Verde, pero mientras tanto, “El Diablito” ROBERTO ALBORES GLEASON anunció su registro para la gubernatura el próximo lunes 22 de enero a las 10:00 de la mañana, ante la Comisión de Elecciones de “su” (de él) Partido Revolucionario Institucional. Y en esa perspectiva, no se ve que haya otros en la línea de salida a la gubernatura desde la plataforma del tricolor.

Renunciado JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS a las siglas del PRI que lo cobijó por 40 años, no se ve que haya otros interesados en el registro a la gubernatura. ¡Ah!, se me olvidaba que el Presidente de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, WILLY OCHOA GALLEGOS, no quita el dedo del renglón y puede que nos dé una sorpresa el próximo lunes y se inscriba con miras a la “Silla del Tucán” que tiene en poder el GÜERO VELASCO.

Dicho de paso, WILLY OCHOA se ve sereno, no se inmuta por la pregunta que le hicieron ayer durante la conferencia de prensa sobre la “reconstrucción de escuelas” en relación a si va a inscribirse como precandidato al gobierno de Chiapas. El también presidente de la Comisión para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre del año pasado, se ve relajado, fuera de los acelerados que buscan una candidatura y más quienes aspiran a ser gobernador del Estado.

No se debe olvidar que uno de los más acérrimos enemigos de ALBORES GLEASON cuando este estuvo en la dirigencia del PRI, fue precisamente WILLY OCHOA y su organización “Reflexiones PRI 2015”. Al ex diputado federal y local y hoy nuevamente legislador y presidente del Congreso de Chiapas se le ha mencionado insistentemente como uno de los precandidatos del PRI a la gubernatura. Ayer no dijo “ni sí, ni no” a la pregunta sobre su aspiración a la gubernatura; entonces lo que se asegura es “quien sabe”.

Aquí hay de dos: si solo se inscribe ROBERTO ALBORES GLEASON, como se ve que será, “no habrá de otra sopa” más que la que viene del inframundo con el “Diablito”. Pero si se confirma la coalición del PRI con el Verde, habría que ver “de qué cueros salen más correas”, desde la perspectiva de que OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR tiene mano en la candidatura porque el Verde Ecologista es primera fuerza en Chiapas, y el también diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, lleva mucho camino recorrido en la geografía del Estado, como para que en una encuesta obtenga una mayor aceptación.

El WILLY OCHOA ha ganado tres elecciones: dos veces para diputado local y una de diputado federal. Fue Secretario de Organización del CEN del PRI con su padrino MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA y a últimas fechas ha estado muy activo con la presentación de iniciativas y reformas legislativas; además, ha implementado el proceso de conferencias de prensa los martes y jueves, antes de las sesiones ordinarias y ahora que la LXVI Legislatura está en receso.

El escenario todavía no levanta el telón y habrá que esperar la fecha fatídica del lunes 22 de enero y de ahí “pal´real”. Esperemos programas…

Equidad de género, otro invento falaz

Las candidaturas no son una concesión de un jefe de gobierno, ni de nadie; sino un reconocimiento a la calidad personal y aceptación de los ciudadanos que convertidos en electores quieren a tal o cual individuo para un puesto determinado de representación popular.

Una candidatura es la distinción que otorga la ciudadanía a un ciudadano por quien votarían en caso dado. Pero la “autoridad superior” en la república y los estados federados, han pervertido el derecho ciudadano a aspirar a un cargo de representación popular, decidiendo quien o quienes contenderán en un proceso electoral y luego, quien gana y quien pierde en ese juego perverso.

Adjudicar y decidir candidaturas desde las esferas del poder, es ya, un abuso de autoridad y violación a los preceptos legales de libertad de participación y de elección de los ciudadanos, como se ha hecho ancestralmente y en la actualidad. En el contexto nacional, el Presidente de la República, los dirigentes de partidos y sus propios candidatos a la máxima magistratura, se atreven a incidir en quienes serán los candidatos que le acompañen en una contienda electoral.

En los estados, también los gobernadores quieren y deciden quien será su sucesor, sus alfiles para que les cubran las espaldas a su salida del poder; más cuando se presagia que sus actos de abuso de autoridad, de errores administrativos, de rapiña y corrupción, podrían tener consecuencias judiciales. Me queda claro también, que la “equidad de género” en la distribución de candidaturas es un “invento falaz” que la ley obliga a los partidos políticos a registrar a candidaturas el 50% de hombres y el 50% de mujeres, cuando las féminas no alcanzan la proporción, siendo ínfima su participación en política.

Todo esto me lleva a pensar en la “democracia” que impera en el “peje-partido” MORENA donde con tómbola en mano y acuerdos ocurrentes, optaron porque en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán, su candidato sería mujer. Ahora están en el dilema de que “no hay mujeres” que sean competitivas y con perspectivas de triunfo, como en el caso de la capital chiapaneca donde CARLOS MORALES VÁZQUEZ es el que más aceptación tiene, con posibilidad de ganar la elección y la alcaldía de Tuxtla.

En otro domicilio, el “Por Chiapas de Frente”, donde supuestamente va la franquicia de DANTE DELGADO RANNAURO –que está impedida jurídicamente para participar porque perdió su registro en el Estado— el veracruzano llevó la controversia al dar por hecho que “La Envenena” MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ era la candidata, en un acto de imposición, que nadie le tomó en serio.

“Por Chiapas de Frente” en el que están también PAN y el PRD, tienen un abanico de precandidatos: DIEGO VELENTE VALERA FUENTE (ex verde ecologista); RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ (ex priista, sin partido) y JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS (ex priísta y aspirante externo), no le dan ni un miligramo de posibilidades de aceptación de la ciudadanía a la “trepadora política”, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ.

No se vale la imposición de un dirigente nacional o de una simulación como lo fue “La Nena Orantes” en la elección del 2012; tampoco de género por el que esta expriísta, ex candidata perredista al gobierno de Chiapas y ahora del “Movimiento Naranja, na na na na”, tenga que ser la candidata. El asunto es de competitividad, de posibilidades de triunfo y capacidad política. Y esas característica solo las tiene JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, sobre todos estos mencionados.

El caso del Partido Verde Ecologista donde la disputa por la candidatura al gobierno de Chiapas está fincados en los empecinamientos del gobernador MANUEL VELASCO COELLO porque su sucesor sea OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR o LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, aunque tiene “todas las barajas”, con RUTILIO ESCANDÓN CADENAS por MORENA; ROBERTO ALBORES GLEASON, el PRI y supuestamente, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS o DIEGO VALERA, “Por Chiapas de Frente”.

Mañana o el lunes sabremos cómo se extendieron las cartas y cómo se ubicaron los naipes en cada uno de los partidos jugadores, pues como dijo el maestro ALVARO ZEPEDA NERI, “todo es pura conjeturas”…

Comentarios al margen

“La impartición de justicia mejorará erradicando la impunidad y fortaleciendo el Estado de Derecho”, les dijo el recién desempacado Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, a los Magistrados de la Primera Sala Regional en materia penal de Tuxtla Gutiérrez, a quienes exhortó a que “se debe aportar lo necesario para seguir transformando a la institución y así contar con recursos humanos bien preparados y con un verdadero compromiso social”.

Bueno, creo que hay que tomarle la palabra a Magistrado Presidente TRINIDAD PALACIOS, porque en el viaje hay mucha impunidad que prohíja la corrupción. De lo dicho dejó entrever “que se debe dar lo mejor”, pues hay en el Tribunal Superior de Justicia muchos recomendados sin capacidad jurídica y otros sin preparación académica en la materia que son un estorbo en la administración de justicia…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…