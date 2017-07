Skateboarding, deporte urbano

Fue en la década de los 50´s cuando derivado del surf nació el skateboarding, una disciplina que con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en un deporte urbano.

En Chiapas este deporte se realiza en diferentes municipios, sin embargo, fue hasta el año pasado cuando por primera vez la entidad tuvo a una selección estatal que participó en un evento avalado por la Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE).

De hecho, fue la edición 2016 de los Juegos Nacionales Populares (JNP), el primer evento de la CONADE que agregó al skateboarding como una disciplina. En esa ocasión, los patinadores chiapanecos tuvieron la oportunidad de portar los colores del estado y medir su nivel con exponentes de otras entidades.

Al igual que el año pasado, el patinador Gerardo Isaí López López forma parte de la Selección Chiapas que participará en los Juegos Nacionales Populares. Luego de conseguir los puntos necesarios en el Selectivo Estatal, el oriundo de San Cristóbal de Las Casas aseguró estar contento por participar de nueva cuenta en este torneo.

“Estoy muy feliz por poder tener la oportunidad de participar acá y poder sacar un lugar, me gustó la experiencia de ver a otros patinadores. Para nosotros, patinar podría llevarnos a otras oportunidades. Se requiere mucha dedicación y tiempo, pero mi madre me ha apoyado desde hace tiempo”, indicó el patinador.

Este joven comenzó a patinar desde hace cinco años por influencia de su hermano, quien no solo le enseñó esta disciplina, sino que le dio su primera patineta cuando eran tan solo un niño. Y con 16 años, actualmente está estudiando la preparatoria y espera poder cursar la carrera de arquitectura.

“Estudio y a veces trabajo con mi hermana. Por lo general entreno tres horas al día. A mí me gusta mucho patinar porque cuando lo hago me siento libre y feliz. Es muy divertido y me emociona cuando cumplo nuevos trucos. A veces, la gente cree que somos vagos pero eso no es verdad, porque muchos vamos a la escuela y trabajamos, pero poco a poco la gente se va quitando esas ideas”, señaló Isaí López.

Al igual que los tres seleccionados, Gerardo Isaí López comenzará con su preparación de cara a los Juegos Nacionales Populares 2017 a celebrarse en el mes de septiembre en Chiapas.