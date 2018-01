Sin riesgo alianza por observaciones de IEPC

Los cinco partidos políticos que conforman la coalición Todos por Chiapas tienen tiempo suficiente para subsanar el pliego de observaciones que les sean notificadas a partir de esta noche por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Lo anterior lo declaró el Presidente del Partido Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, al ser entrevistado esta noche en Acala a donde acudió como invitado especial a la feria que se realiza en honor a la Virgen de La Candelaria.

Ante diferentes medios de comunicación el líder del Partido Morado, subrayó que el IEPC tiene hasta el día 1 de febrero para dictaminar la procedencia de la coalición Todos por Chiapas.

Agregó que durante este periodo, los cinco partidos que conformamos la coalición Todos por Chiapas tendremos tiempo suficiente para subsanar el pliego de observaciones e inconsistencias que sean notificadas por la autoridad electoral y este procedimiento surte efecto también para las otras coaliciones que también solicitaron su registro, no es un tema exclusivo de Todos por Chiapas.

Consideró, finalmente, que dicho pliego de observaciones no pone en riesgo a la coalición Todos por Chiapas, solamente nos obligará a agilizar los procedimientos administrativos que sean necesarios presentar para solventar las observaciones, pero no hay nada grave que “nos quite el sueño”.