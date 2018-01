Sin novedad en el frente

Puntos Cardinales

Por Oscar Palacios

O será que estamos tan acostumbrados a las tropelías y torpezas de nuestros gobernantes que ya lo vemos como parte de nuestro ser social. Ahora nos salen con que se adquirieron misiles en lugar de reconstruir escuelas. ¿¿O acaso los misiles serán para proteger a Peña Nieto cuando salga al exilio en el Ipiranga siglo XXI, réplica moderna del que utilizó Porfirio Díaz? ¿Acaso EPN se sumará a los desvaríos de Trump y será aliado para combatir al chinito norcoreano respondón Jin Jong?

Y mientras eso sucede, EPN se da tiempo para aclarar, cinco años después, que si lee. Desvaríos de fin de sexenio. Seguramente, como su gaviota es hijina de Televisa, sólo lee notas de espectáculos.

Sin embargo, no cambia en sus manipuleos. Ahora han lanzado la caballería contra el gobernador de Chihuahua, Javier Corral porque los desnudó como transas con estafas maestras sempiternas ahora documentadas. Se le fueron a la yugular a Corral. Hasta el pálido Mr. Mid lo acusó, sin más ni más de torturador. Como cómplice, el impoluto ciudadano tenía que hacerlo. Él es parte de la jugada transeril.

Todos ellos están entretenidos en la cargada anti López Obrador, el verdadero dolor de cabeza de la mafia intranquila. Ya contrataron a un personaje siniestro llamado JJ Rendón como el turbio manipulador rumbo a julio del 18. Comenzó con las pintas en Venezuela, su país de origen. Su ética es el dinero y sirve a la derecha ultraconservadora. Se suma ahora el chucho faldero llamado Javier Lozano, quien saltó—del pan al pri– como vocero de Meade. Dios los cría y el diablo los junta: Serán ahora tres cochinitos ladradores: Ochoa Reza, Nuño y ahora Lozano. Y sin embargo, diría el clásico, AMLO se mueve.

Bueno, ya saben esto pero lo repito: Ochoa Reza: “AMLO está involucrado en la trama rusa y venezolana.(Que sea menos, diría el Tigre de Arriaga”. Meade: “Que Amlo no se haga ilusiones de ganar”. Las encuestas le reponden lo contrario. Nuño: AMLO es ultraconservador del siglo 19”. Curioso, un polko hablando de chotís.

Luego entonces, como ya se comprobó que el cempasúchil y el pericón (que no pericazo) son tranquilizantes, estaría bien que le hicieran su tecito a Meade para que se relaje.

Por cierto, me dice un atento lector que al referirme a AMLO me gana la pasión y pierdo la objetividad. Repliqué que soy apasionadamente objetivo. Y la verdad es que hay pasión por México. Cuando no se está en ningún partido y no se es chambista—servir al partido que nos permita vivir fuera del error—y conociendo que pripanismo es sinónimo de corrupción, impunidad y anexas, hay que voltear la mirada hacia otra posibilidad de cambio, real, para bien. Al menos, eso deseamos.

Y mientras la inflación se acerca al siete por ciento y el TLCAM se derrumba, Videgaray anda como pavorreal como un defensor de la democracia—según las órdenes de Estados Unidos— con el grupo mediador para alcanzar la paz en Venezuela. Como buen peón gringo, está en plan de duro contra Maduro.

En otro tema. Ya dejen en paz al niño huichol que con mucha gracia sale en el promocional de MC. Se ganó su dinerito y además ya está significando apoyo para su comunidad. Los que se rasgan las vestiduras por qué no se preocupan y ocupan de los niños de la calle víctimas del sistema. O de los miles y miles de niños, indígenas y de las ciudades miseria, que mueren de desnutrición o sea, hambre. Conste que no defiendo al pirata Dante Delgado. Digo, es un decir.

Alberto Bazbaz, famoso ex procurador del estado de México que encontró una semana después a la niña Paulette ¡en su cama!, ahora fue nombrado para el CISEN. La policía política. La que servirá para encontrar para encontrar o inventar los oscuros secretos de los políticos. También se le esconderán bajo el colchón. Ya veremos.

CHIAPAS

La primera incógnita ya se resolvió: José Antonio Aguilar Bodegas ya es precandidato del PRD a la gubernatura del estado. Sus contrincantes: Diego Valera Y el pablista Rubén Velázquez. En este caso, más que el partido, es el personaje. Josean llega con perfil de triunfador. Tiene un largo camino andado. No es un advenedizo que viene de fuera, roba y se va loco de contento con su cargamento para la ciudad. Conoce de pe a pa a Chiapas, a su gente, su historia, su tragedia de injusticia. Ha vivido aquí y sabe quién es quién. Ha profundizado sobre lo que hay que hacer para llevar bienestar a la población. ES un hueso duro de roer.

Y eso ha desequilibrado, aún más, la soberbia del pirrurris gobernante actual y sus seguidores con vocación de achichincles, Manuel Velasco. Ya llegaron las primeras puñaladas traperas: el acoso a la familia de Josean y el burdo intento de endilgarle corrupción con tal torpeza que lleva a risa. Josean no era servidor público en las fechas en que intentaron involucrarlo en mal manejo de dineros públicos. Vendrán más golpes. Saben que es el adversario a vencer.

Y tanto es así que el entreguista dirigente estatal del PRD, César Espinosa, cuñado del verdelincuente aspirante Eduardo Ramírez Aguilar, quiere desbaratar la candidatura de Josean porque según afirma, no respetó las normas internas. Le lleva la contraria a la dirigencia nacional que autorizó e registro de Aguilar Bodegas. Sigue el suspenso.

Y es que la táctica, estrategia o como quieran llamarle del gobernador MVC, es dividir para vencer. En su terca intención de dejar a algún de sus compinches en el gobierno para que le cuiden la sucia espalda, pretende separarse del PRI y llevar un candidato verde que da lo mismo Eduardo Ramírez o Melgar Bravo o Fernando Castellanos. ¡Ganará MVC? Sí, su paso al Amate, el hotel preferido de Pablo Salazar, muy seguro con sus rejas metálicas.

Por otra parte, y esa es la nota de humorismo involuntario, ya Enoc Hernández Cruz se autonombró candidato de su partido morado a la gubernatura. ¡Que audacia! Quizá sólo se trate de robar votos. Quizá a última hora decline a favor de lo que mami Leticia mande y ordene con el Vobo. de su hijin. Quizá sea puro rollo para quedarse con el dinero que le darán al partidin farandulero. Con tales personajes todo se puede esperar. ¿Millón de amigos? A poco se creyeron el cuento.

Mientras tanto sigue en el silencio mortal el aspirante a la candidatura del PRI, Roberto Albores Gleason, el llanero solitito.

El desenlace de esta telenovela está a un paso. Que la guerra a despensazos, laminazos, cementazos, blocazos y panfletazos comience.

Y por si algo faltara, con los verdes funcionarios ni la virgen ni el Cristo de Copoya se salvan. Van por la meseta de Copoya. Cambiarán el uso de suelo para negocio de la construcción de fraccionamientos. El gran negocio de fin de sexenio. Les vale el caos citadino, el medioambiente, la flora y la fauna que destruyen. ¿Logrará la ciudadanía revertirla?

Y ya con esta me despido: Resulta que un estudio revela que los perros y los primates sienten celos. Yo pensé que sólo existían los celos perros de los que no lograrán candidaturas.