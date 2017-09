Señalan de ladrón al director de una escuela

Tapachula.- Padres de familia de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río ubicada al sur oriente de la ciudad, protestaron para exigir la destitución del director de dicha institución, a quien acusan de la malversación de los recursos económicos, tanto de pagos de inscripciones como de los ingresos por vendimias.

En representación de los padres de familia, Raymundo García, dio a conocer que por más de 40 años el maestro Alberto Arriaga Villalobos ha fungido como director, y durante este tiempo no ha rendido cuentas de los recursos que ingresan a la institución y a pesar de que han solicitado a las autoridades educativas poner fin a la problemática, se muestran apáticas.

Dijo que desde hace más de cinco años la escuela no cuenta con un comité de padres de familia y tampoco el director ha convocado a reuniones para atender las necesidades primordiales del inmueble, y a pesar de que se han enviado documentos a las autoridades educativas no han atendido la inconformidad de los tutores.

Señaló que durante estos años no se han visto un avance en la institución, y durante los 40 años que lleva al frente de la dirección sólo se ha construido el techado de la escuela y la fachada del inmueble, sin embargo no ha rendido cuentas de los recursos, por lo que no cederán a los actos de corrupción.

Detalló que en el caso de las vendimias, estas son administradas por el director y aunque las ganancias son pocas bien podrían emplearse en el mantenimiento del inmueble, así como el mejoramiento de los sanitarios, los cuales son insalubres, y no cuentan ni con cubetas para echarle agua.

Enfatizó que los padres consideran al director como un cáncer, porque no quiere dejar el cargo, porque ha encontrado su “mina de oro”, pero tampoco permite la participación de los padres para mejorar las condiciones de la institución, por ello decidieron protestar porque están cansados de que sus hijos sean los afectados por la corrupción que impera con el responsable de la dirección.

Finalmente mencionó que los padres tomarán la escuela y pondrán candados tanto en las oficinas del director como en el portón principal, ya que no permitirán que el maestro Alberto Arriaga Villalobos continúe al frente de la institución, medida que mantendrán hasta que las autoridades educativas lo remueven del cargo y pongan fin al conflicto. (Fuente: InterMEDIOS)