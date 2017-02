Se fortalece salud de mujer con pruebas de VPH

Debido a que el virus del papiloma humano es el factor de riesgo más importante para desarrollar el cáncer de cuello uterino, la Secretaría de Salud del estado realizó el año pasado 111 mil 995 pruebas de citología y captura de híbridos a mujeres de 35 a 64 años de edad, a través de las diferentes unidades de salud, para disminuir los factores de riesgo y detectar oportunamente esta enfermedad.

En ese sentido, la coordinadora estatal de Cáncer de la Mujer, Mayra Zurita Solís, destacó que en la presente administración cobra un interés en particular la salud de la mujer, por ello emprende acciones para combatir el cáncer de cuello uterino, principalmente, por lo que para prevenirlo oportunamente, por lo que durante el año 2016 se realizaron pruebas para la detección del VPH a 20 mil 536 mujeres de 35 a 64 años.

Zurita Solís informó que los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de cuello uterino son el inicio temprano de relaciones sexuales (antes de los 18 años), múltiples parejas sexuales (tanto del hombre como de la mujer), infección por virus del papiloma humano, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo, deficiencia de ácido fólico y vitaminas A, C y E, y nunca haberse practicado un Papanicolaou.

Invitó a todas las mujeres de 35 a 64 años de edad para que se realicen la prueba gratuita de captura de híbridos, acudiendo al centro de salud más cercano o a alguna de las 11 Clínicas de la Mujer ubicadas en los municipios de Pichucalco, Palenque, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Villaflores, Comitán de Domínguez, Tonalá, Pijijiapan, Frontera Comalapa y Tapachula.

Señaló que las mujeres deberán acudir a las unidades de salud con las siguientes recomendaciones: no haber tenido relaciones sexuales 72 horas antes, no utilizar óvulos, no realizarse duchas vaginales y no estar en la menstruación; en caso de que la prueba de captura de híbridos resulte positiva, se le da seguimiento a la paciente con protocolos de diferentes estudios, así como el tratamiento adecuado.

Comentó que una de las formas de prevenir el cáncer de cuello uterino es llevar una dieta saludable, ya que esto optimiza el sistema inmunológico y ayuda a tener un excelente estado de la mucosa cérvico-vaginal, creando así una fuerte barrera protectora contra infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por virus del papiloma humano.