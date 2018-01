Se dispara el precio del cemento y armex

Tapachula.- Nueve pesos fue el incremento en el precio del cemento, en el sector de los materiales de la construcción, esto derivado de la alza de los combustibles en los primeros días del año.

Nidia Isabel Anzueto, propietaria de una ferretería en esta ciudad, destacó que en cuestión del acero, en los productos como el armex, lo compraba a 107, ahora me lo facturaron a 119, por lo que ahora se tendrá que vender a 130 pesos.

“El día 30, 31 nos avisaron que iba a subir los materiales de la construcción, si me alarmé, porque no pensábamos cuánto iba ser el incremento, estábamos esperando porque no sabíamos a como nos iba a quedar el producto”

La empresaria del sector de la construcción, aseguró que esto es preocupante, “porque ya caemos en que todos los comerciantes con tal de vender abaratan el precio de los materiales, afectando a empresarios porque ya no se puede tener un precio fijo”.

Además del acero, el cemento y también las pinturas, se disparó su precio.

“Las materias primas de los productos con los que se elabora la pintura tuvieron un incremento tremendo y eso vino a poner precios estratosféricos y es cuando más vendimos, pero ahora las bodegas están llenas y este 2017 fue terrible”.

Comunicó que el cemento es uno de los productos al que menos se le gana, es de mayor rotación y no en todos los sectores.

Por otro lado, dijo que el 2018, será un año difícil, “porque han pasado los primeros días y no hay ventas, por lo que pudiera arriesgar a pensar que va ser un año de menor venta”.

Agregó que han escuchado a muchos empresarios ferreteros que han tenido que cerrar e incluso los establecimientos pequeños, se van los empleados y se ha empezado con mucho recorte de personal.