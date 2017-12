Ricardo Hernández Velasco, de El Delfín de Chiapas, motivado para el Nacional Curso Corto de Jalisco

Entrenando fuerte y motivado para encarar el Campeonato Nacional Curso Corto de la FMN, a celebrarse del 14 al 20 de diciembre en el Polideportivo Metropolitano de Zapopan, Jalisco, fue como se manifestó el nadador de El Delfín de Chiapas, Ricardo Hernández Velasco.

Campeón nacional en el año 2015 -en la prueba de 200 Mariposa- Hernández Velasco se dijo listo para cerrar un gran 2017, año en el que fue convocado a la Selección Mexicana de Natación, obteniendo dos medallas de plata y el campeonato por equipos de la North America Challenge Cup en California, Estados Unidos

“Nos estamos preparando con todo, tanto físicamente como mentalmente para dar lo mejor de nosotros en cada prueba, en cada competencia y estamos ahí, preparados y listos para esta nueva meta y nuevo reto”, declaró el tritón.

Para el Nacional Curso Corto de este año, Hernández Velasco está clasificado para las pruebas de 50, 100 y 200 Mariposa, 100 Pecho, 200 Dorso, 200 y 400 Combinado Individual, donde competirá brazada a brazada con los mejores nadadores del país, algo para lo que ha trabajado fuerte con la supervisión de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez.

“Es mucho trabajo el que se necesita pero no se logra la meta si no hay confianza, si no hay seguridad, una base; necesitas confiar en tu entrenador, tu entrenador confía en ti, dar lo mejor de ti en los entrenamientos porque no es fácil… no es fácil ni siquiera ir a un Nacional, no es fácil ir a una final y es más complicado lograr una medalla y aquí en El Delfín se han logrado muchos campeones nacionales y muchos medallistas nacionales, entonces hay confianza.”

Hernández Velasco destacó que Chiapas tiene potencial para hacer un buen papel en el Nacional Curso Corto, con nadadores de buen nivel.

“Creo que esta es la segunda o tercera vez que se llevan más nadadores a un nacional por parte de la delegación de Chiapas, conozco a la mayoría de los nadadores que van, sé de qué son capaces y vamos ahora sí que a darlo todo”, afirmó.

Finalmente, es importante recordar que para el Nacional Curso Corto, El Delfín de Chiapas, contará con 13 representantes, mismos que dieron las marcas mínimas en el Selectivo Estatal celebrado previamente.

Los seleccionados son: Duilio César Espinosa Guzmán, Carlos Pablo Gallegos Gómez, Diego Montoya Arias, Jorge Rafael Trujillo Ovilla, Kevin Pérez Agustín, Augusto Enríquez López, César Lara Morales, Valeria Lara Morales, Karina Pérez Ballinas, Ricardo Hernández Velasco, Daniel Cárdenas Ortega, Rodolfo Pereyra Ancheita y Mario Hernández Ordaz.