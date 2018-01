Resolverían usos y costumbres conflicto en Oxchuc

Luego de condenar los hechos violentos registrados en las últimas horas en Oxchuc con un saldo de tres personas asesinadas y diecisiete lesionados, Enoc Hernández Cruz dirigente del partido “Podemos Mover a Chiapas, consideró que Oxchuc puede gobernarse por Usos y Costumbres.

Hernández Cruz dijo que ya es tiempo de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana debe de entrar al análisis que oriente y apunte a la solución bajo el esquema de gobierno por usos y costumbres.

“Se debe de buscar una alternativa y no sería malo que por usos y costumbres un pueblo indígena como Oxchuc pudiera por mandato constitucional elegir a sus autoridades.

Creo que no vale la pena que la gente se enfrente, que la gente pierda la vida por elegir a una autoridad, yo creo que hablando se entiende la gente y hay que buscar un buen acuerdo y si ya definió el Tribunal Electoral hay que esperar entonces el momento de la elección y esta es hasta julio no este domingo y entonces no hay porque generar violencia”, finalizó.