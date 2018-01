Repudian a Castellanos en Plan de Ayala

“En Plan de Ayala no queremos saber nada del tal Castellanos, desde que andaba en campaña nos ofreció arreglar las calles y es la hora que no cumple”, dijo un grupo de vecinos a este medio de Comunicación.

Durante un recorrido para verificar el estado de las calles, la red hidráulica, trabajos de bacheado, alumbrado público y recolección de basura, este medio pudo recoger la opinión de varios vecinos quienes con impotencia le pidieron al alcalde Castellanos que cumpla lo que prometió cuando realizó su campaña para presidente municipal de la capital chiapaneca.

“Cuando andaba con su arrechura de ser presidente de todo prometía, ahora ni se viene a parar por estos lados; quisiéramos que venga para que se de cuenta del abandono en que están las calles y del tiradero de basura que se hace en las esquinas porque el camión no pasa todos los días”, dijo la señora Aminta Espinosa, quien vive en la calle Quintana Roo.

César Natarén, vecino de la calle Nuevo León señaló que él y otras personas que viven en esta zona han ido infinidad de veces al “Jueves Ciudadano” con la finalidad de hablar con el alcalde Castellanos y hacerle saber las carencias a las que se enfrentan todos los días, sin embargo, “el presidente no siempre llega a esos mentados jueves, o al menos eso dicen las personas que están ahí atendiendo en su lugar”.

Señaló que lo que les preocupa en su calle es el pavimento en mal estado; “mire usted nuestra calle, ya es casi intransitable y cuando llueve se hacen unos lodazales. Aparte hemos reclamado mucho el alumbrado porque tenemos hijos que estudian de tarde y tienen que caminar en la oscuridad corriendo peligro de ser presa de los delincuentes que nos acechan. Antes había mucha vigilancia porque acá cerca vivía el anterior alcalde Samuel Toledo, pero hoy es muy raro ver una patrulla por acá”.

En la calle del Higo, la señora Martha Flores se dijo preocupada por la inseguridad y el estado de las calles. “Tiempo tiene que estamos pidiendo que pase la patrulla. Mire usted, acá hay muchas cantinas y en las noches los bolos se ponen impertinentes y groseros. Además se ponen a tomar en las banquetas y hasta hacen sus necesidades enfrente de nuestras hijas e hijos”.

Molesta, dijo que el estado de las calles deja mucho qué desear: “con piedra y tierra tenemos que rellenar a cada rato los hoyos porque el señor alcalde no hace su trabajo. No es posible. Pero ya andan diciendo que se va de gobernador y mire cómo ésta la calle. De ese señor no queremos saber nada acá y que lo oiga bien, si quiere ser gobernador que ni se le ocurra venir a pedir otra vez el voto porque dos veces no nos la vuelve a hacer”.

En la calle Camino al Club Campestre, vecinos de las colonias Los Sauces, Villa Blanca y El Campanario hicieron un enérgico llamado al alcalde Castellanos para que mande a reparar una tapa de alcantarilla en la que, afirman, ya han caído varias personas y automóviles.

“En qué mundo vive este señor… la ciudad se está cayendo a pedazos y él anda afligido buscando otro puesto. Esta alcantarilla lleva así más de un mes y ya cayeron en ella una joven, un señor y un carro. Lo hemos reportado a SMAPA y nos dicen que por falta de recursos no pueden reemplazarla, pero tampoco se preocupan por poner algún tipo de señalamiento para evitar más accidentes”, dijeron.

Finalizaron afirmando que es muy triste el estado en que se encuentra la capital del estado. Manifestaron que el alcalde Castellanos debería renunciar cuanto antes para dejarle el puesto a una persona que sí tenga aprecio por los tuxtlecos y que busque el bienestar colectivo.