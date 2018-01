Reportan perdidas a 3 embarcaciones en Chiapas

Tonalá.- Tres embarcaciones pesqueras de diversas sociedades cooperativas pesqueras de la zona se encuentran desaparecida en aguas del pacifico con sus tripulantes a bordo, informaron las autoridades de Protección Civil.

La información fue confirmada por esta dependencia en Tonalá a cargo de Juan De Dios Toledo Gutiérrez, quien explicó que la embarcaciones debieron reportarse a más tardar el día de ayer, pero no han tenido ningún contacto con la tripulación, por lo que han activado un plan de búsqueda, por cielo, tierra y mar.

Toledo Gutiérrez además dijo, “Efectivamente tenemos estas embarcaciones en calidad de desaparecidas, zarparon de sus respectivos puertos pero no se han reportado, por lo que de inmediato hemos desplazado embarcaciones para la búsqueda en la zona, igualmente le dimos aviso a la flota pesquera a través del sistema de capitanía de puerto a toda flota que está pescando en la zona, pero nadie ha tenido ningún avistamiento, ni ningún resultado”, explicó.

Las tres embarcaciones desparecidas son una de la Cooperativa camaroneros de la costa, Lancha marca inmensa W25 No. 09 Propietario Bellarmino Rodríguez Beiza, de la Bahía de Paredón, Pescadores desaparecidos 1.-Ovidio Quintanilla Fuentes 44 años 2.- Luis Javier Gómez Osuna 22 años, Salieron a la pesca el dia 01 de enero de Costa Azul municipio de Pijijiapan debieron regresar el día 02 de enero a su punto de partida.

La segunda embarcación de la Sociedad Cooperativa Bahia de Paredón, Propietario Miguel ángel Gómez Aguilar, Pescadores desaparecidos 1.-Jose Olver Ballinas Gómez, de 35 años, 2.-Miguel Cirilo Vásquez, de 36 años, Salieron a la pesca el 02 de enero por la mañana y debieron regresar el 03 de enero, por la tarde.

La tercera embarcación de la Cooperativa Bahía San Marcos, Lancha marca Inmensa No. 18 W26 motor 115 Hp Propietario Carlos Aguilar Castellanos Pescadores desaparecidos, 1.- Rogelio Trinidad 52 años 2.-Noe Neptali Ibarra Castillo 52 años, Salieron a la pesca el dia 28 de Dic 2017 y debieron regresar 29 de Dic por la noche a Boca del Cielo.

La mañana de este domingo a eso de las 8:40 arribo la avioneta a la pista el Capulin para la búsqueda de las lanchas desaparecidas, en el lugar se encontraba el Ing. Manuel Narcia Coutiño, quien se puso a las órdenes de los familiares de los pescadores desaparecidos.

La avioneta Airlander matricula XC DIS tripulada por el capitán Romeo Becerra Gallegos, realizo los sobrevuelos correspondientes en compañía de familiares de los pescadores desaparecidos.