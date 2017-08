Renuncia presidente del PRD de Tapachula

Tapachula.- Ante el Comité Ejecutivo Estatal en Chiapas (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó su renuncia el presidente del Comité Municipal del Sol Azteca en Tapachula, Isaí Esli Álvarez Arzate.

“Debido a que se acercan tareas y trabajos importantes que va a vivir el PRD en la construcción de un Frente Amplio Democrático Nacional, Estatal y Municipal, esto conlleva a una gran responsabilidad y los dirigentes deben contar con tiempo completo para llevar a cabo las actividades en las que se avecinan los procesos del 2018”.

“Esto y cuestiones personales ya no me permiten atender al Partido por completo por eso, he puesto mi cargo a disposición del Comité Ejecutivo Estatal presentando una renuncia con fecha 22 de agosto, de lo cual mi renuncia es de manera irrevocable, no sin antes refrendar mi militancia en el sol azteca y mi compromiso en todas las tareas en el instituto”.

Destacó que su renuncia es al cargo como presidente del partido en esta ciudad, “sin embargo quiero decirles que no me voy a otro partido, porque estoy renunciando en tiempos que no hay campaña electoral”.

Añadió que se sumará a la agenda política nacional y estatal para poder seguir contribuyendo en apoyo al partido.

Agregó que el PRD quedó en buenos términos, porque cuando menos ahora tiene una oficina donde se puede atender a la militancia y se puede realizar diversas tareas, también se dejó un comité integrado con siete secretarías, además de una agenda con estructuras seccionales.

Refirió que será el Comité Ejecutivo Estatal el que nombre al próximo presidente del Comité municipal del instituto político, quien deberá tomar las riendas del partido, “por lo que estimamos que sea en los próximos días, porque ahora, con la inauguración de las oficinas estatales y la llegada del ex candidato a gobernador del estado de México, se tuvo actividades fuertes, pero después de esto se tendrá un mayor tiempo para elegir al nuevo presidente”.