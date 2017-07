Renueva Macri críticas al kirchnerismo en campañas legislativas

Argentina.- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, retomó el liderazgo de la campaña oficialista rumbo a las elecciones legislativas de octubre próximo con renovadas críticas al pasado gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Basta de mentiras, mañas y mafias”, dijo el mandatario al encabezar un acto de campaña de la alianza gobernante, Cambiemos, en la ciudad de Tandil, ubicada en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante del país.

Sin mencionarla por su nombre, Macri se refirió a Fernández de Kirchner, quien se postuló como candidata al Senado precisamente en representación de esta provincia. “Gobernaron muchos años esta provincia y ahora tienen las soluciones, después de 25 años de abandono, de maltrato, de indiferencia, de un año y medio difícil, muchos bonaerenses a lo mejor se preguntan si vale la pena seguir teniendo esperanza”, señaló.

Al convocar a realizar un trabajo conjunto con la sociedad, el presidente Macri advirtió que “el camino es reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias, sabiendo que tienen solución si trabajamos todos juntos”.

La provincia de Buenos Aires fue gobernada por Daniel Scioli, el candidato a la presidencia postulado por el kirchnerismo en 2015, y que terminó perdiendo contra Macri.

En un resultado sorpresivo, ese mismo año el abanderado del kirchnerismo a la gubernatura de Buenos Aires, Aníbal Fernández, perdió frente a María Eugenia Vidal, una de las principales dirigentes políticas del macrismo. Durante el acto de la alianza

Cambiemos, la gobernadora se diferenció del kirchnerismo al asegurar que “somos gente honesta, gente que quiere la Provincia, no especulamos, no somos mezquinos y queremos cambiar de verdad. Nuestros candidatos no son testimoniales, no quieren ser presidentes, no vienen a usar a los bonaerenses”.

También convocó a los ciudadanos a que “no dejen que les mientan, no van a tener más seguridad si siguen teniendo narcotráfico, juego ilegal, si hay gente que convive o mira para otro lado en la justicia y en la política. No vamos a cambiar así. Mauricio (Macri) y su equipo no somos parte de eso”.

El próximo 22 de octubre, los argentinos renovarán parcialmente la Cámara de Diputados y el Congreso en unas elecciones que serán una especie de referéndum que debilitará o fortalacerá a Macri, según el resultado que obtengan sus candidatos.