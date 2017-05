Regina Blandón, Eddy Vilard y Karla Díaz se alistan para la Xplor Bravest Race

México.- Regina Blandón, Ana La Salvia, Ceci Ponce, Eddy Vilard y Karla Díaz participarán en la quinta edición de la Xplor Bravest Race, la carrera de obstáculos y persecución que se llevará a cabo el 17 de septiembre próximo en el Parque Xplor de la Riviera Maya en Quintana Roo, México.

Además de los referidos actores y cantantes, en la justa deportiva que recibirá a unos tres mil competidores, se inscribieron los clavadistas Jahir Ocampo y Rommel Pacheco.

Durante el recorrido de cinco kilómetros a lo largo de increíbles escenarios naturales bajo la tierra y otros en la selva, los famosos se enfrentarán a más de 30 obstáculos construidos tanto incidentales como naturales.

“En esta quinta edición las reglas cambian. Antes de iniciar, los participantes podrán elegir uno de los cuatro elementos naturales (agua, tierra, agua, fuego) como aliado para que juegue a su favor y le ayude a conseguir la victoria; el resto de los elementos serán sus rivales”, explicó Armando Ruiz, director del Parque Xplor.

Indicó que al superar los desafíos, los contendientes podrán conseguir banderas y sólo aquellos “Brave Runners” que consigan las de los cuatro elementos, sin importar cuál es su aliado, podrán convertirse en The Bravest.

Las inscripciones a la carrera quedaron abiertas. Podrán participar personas a partir de 16 años, en las categorías individual, por equipo y VIP. Las cuotas son de 980 pesos en esquema regular y mil 480 en la opción VIP, aunque existen descuentos hasta del 40 por ciento.

Carlos Constandse, vicepresidente de Experiencias Xcaret, informó que en 2016 casi el 33 por ciento de los participantes fueron visitantes provenientes de Yucatán, Campeche, Ciudad de México y Tabasco, lo cual refleja el interés que existe por este tipo de eventos que dejan una derrama económica positiva para el destino, ya que involucran la asistencia de competidores, familiares y amigos.

La actriz argentina Ceci Ponce dijo que elegirá al fuego como su elemento porque se considera impredecible y nadie la puede controlar. No es la primera vez que participa en este tipo de justas, pues en 2013 formó parte del “reality” televisivo “La Isla” y ganó el primer lugar.

Regina Blandón mencionó que también apostará por el fuego y destacó que será un reto estar en la carrera, sobre todo porque le dijeron que entre las actividades a superar está la de un salto de cuatro metros.

“Casi se me fue el alma, pero estoy dispuesta a hacerlo. Siempre he sido más de clases de baile que de triatlones, pero me gusta hacer esto porque me voy a divertir, voy a enfrentar mis miedos y, sobre todo, a promover los atractivos de México”, subrayó.

Porque se trata de dar lo mejor de uno y no de pelear por un primer lugar es que Eddy Vilard aceptó la invitación para estar en Xplor Bravest Race. Destacó que eligió al Aire porque se siente libre como él.

En su oportunidad, Karla Díaz, integrante del grupo JNS, recordó que en 2015 participó en “La Isla” y fue una etapa difícil de supervivencia. Aunque juró que nunca más haría otra actividad de deporte extremo, pues aquella vez se lastimó la rodilla derecha, estará en el Parque Xplor porque le atrae la experiencia que además promueve la unión familiar.