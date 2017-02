Recorte del 50% del salario de Manuel Velasco permanece

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El salario del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, mantiene su reducción del 50 por ciento, siendo uno de los tres mandatarios del país que menos ganan.

Mientras que en el año del 2012 el tabulador oficial marcaba 118 mil pesos mensuales como sueldo del Gobernador, para el 2017 es de 59 mil pesos.

Cabe recordar que la reducción a la mitad del salario del mandatario chiapaneco fue la primera decisión que tomó al asumir la gubernatura del estado en diciembre del 2012, por lo que el recorte del 50 por ciento a su sueldo cumple ya cuatro años de estarse aplicando.

De esta forma, Velasco Coello es uno de los tres mandatarios del país que menos ganan, con 59 mil pesos al mes, en tanto el salario más alto de los 32 gobernadores está por encima de los 188 mil pesos mensuales.

El recorte del 50 por ciento al salario del Gobernador de Chiapas es el más alto del país, ya que en otros casos, el recorte al sueldo que han aplicado los mandatarios estatales llega solo al 20 por ciento.

Esta reducción del 50 por ciento de sueldo es también para los funcionarios de primer nivel del Gabinete Estatal, que se suma a las medidas de austeridad anunciadas por el gobernador Velasco durante su Cuarto Informe, como la eliminación de vales de gasolina y servicios de telefonía celular para secretarios, subsecretarios y directores de área.

Dichas medidas contemplan enviar una iniciativa al Poder Legislativo para reducir el presupuesto de los partidos políticos en años no electorales y destinar esos ahorros a programas de apoyo para la economía de las familias; no comprar vehículos nuevos y poner a la venta los que no realicen funciones elementales; ahorrar consumo de energía, agua y telefonía; disminuir gastos por concepto de renta de inmuebles reubicando dependencias y renegociando contratos de arrendamiento.

Es importante señalar que dichos recortes solo se aplican a servidores públicos de primer y segundo nivel.