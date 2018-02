Radio Taxis se deslindan de acciones contra Setrans

Representantes de Cooperativas de Radio Taxis de la capital chiapaneca se deslindaron de acciones en contra de la Secretaría de Transportes.

En voz de su representante, Roberto Gordillo Padilla, los transportistas aclararon que ninguno de ellos ha convocado a una marcha para perjudicar a dicha dependencia de gobierno y desconocen quien o quienes pretenden hacer algún tipo de manifestación con fines políticos en apoyo a algún candidato a la Presidencia de la República.

Pidieron a sus compañeros transportistas a no caer en engaños de pseudolíderes que sólo buscan sacar provecho de su movimiento en contra del transporte y terminen perjudicados como ocurrió en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde algunos transportistas ya se encuentran pasando por un proceso de revocación de sus concesiones.

Dijeron que en la Secretaría de Transportes ya está instalada una mesa de diálogo y atención para trazar estrategias junto con otras dependencias municipales y estatales para continuar con los operativos para el combate frontal contra el transporte irregular.

De este modo, los concesionarios exhortaron a la ciudadanía a no utilizar el transporte irregular, ya que éstos no cumplen con las normas de seguridad y no existe en la Secretaría de Transportes un registro de quien o quienes operan este tipo de vehículos del servicio público.