Que se exonere de IVA a Frontera Sur: ERA

Desde la Perla del Soconusco, Eduardo Ramírez Aguilar puso especial énfasis en el tema económico pues dijo que luchará para que el IVA se baje o se exonere en esta Frontera Sur.

En el marco de la gira por la Dignidad, que se ha tornado en una gira con enfoque social, Eduardo Ramírez dijo que con la Zona Económica Especial (ZEE), aumentará la generación de empleos y la exoneración de algunos impuestos.

Por ello solicitó para que antes que concluya esta Administración, la ZEE camine en beneficio del pueblo del Soconusco y la Costa.

Ante una plaza central llena, Ramírez Aguilar también abordó el tema de la seguridad en la Frontera Sur, a lo que dijo: “La vamos a combatir no con más policías, sino con mayor organización ciudadana y que desde la familia sepamos educar bien a nuestros hijos e hijas, para que no castiguemos a los hombres y mujeres del mañana”.

En respuesta a la algarabía de la gente, Eduardo Ramírez puntualizó que somos la estructura político electoral más fuerte, aquella que sabe ganar elecciones, gracias a que estamos bien organizados.

“Me he preparado en la vida, me he preparado con una gran artillería que son ustedes, no soy ningún improvisado”.

Sin embargo dijo no estar peleando con nadie, “queremos construir y hacer un mejor Chiapas”.

“No queremos que hayan familias divididas sino unidas, queremos un Chiapas que camine con paso gigante”.